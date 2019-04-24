Исааку Калине зададут вопросы после награждения победителей олимпиады «Новый учитель новой информатики. Перезагрузка – 2019»
В Департаменте образования и науки Москвы состоится пресс-конференция «Новый учитель новой информатики. Перезагрузка – 2019».
Так называется олимпиада для преподавателей информатики, где учителя столицы с декабря прошлого года доказывали свои педагогические навыки и способность быстро подстраивать учебный процесс под современные высокотехнологичные реалии. На пресс-конференции расскажут, как проходили состязания, что стало решающим при выборе победителей и чем нынешняя олимпиада отличалась от предыдущих.
После подведения итогов и торжественного награждения победителей состоится еженедельное селекторное совещание с главой ведомства Исааком Калиной. По традиции, руководитель департамента пообщается с журналистами и ответит на их вопросы. Мероприятие пройдет 25 апреля в 15.30. Имена спикеров и подробности о конференции – на официальном сайте мэра Москвы.
Так называется олимпиада для преподавателей информатики, где учителя столицы с декабря прошлого года доказывали свои педагогические навыки и способность быстро подстраивать учебный процесс под современные высокотехнологичные реалии. На пресс-конференции расскажут, как проходили состязания, что стало решающим при выборе победителей и чем нынешняя олимпиада отличалась от предыдущих.
После подведения итогов и торжественного награждения победителей состоится еженедельное селекторное совещание с главой ведомства Исааком Калиной. По традиции, руководитель департамента пообщается с журналистами и ответит на их вопросы. Мероприятие пройдет 25 апреля в 15.30. Имена спикеров и подробности о конференции – на официальном сайте мэра Москвы.
Общество
Добавил: Роман Сегодня, 15:15