В Республике Хакассия в ДТП погиб мотоциклист и его спутница





Сообщается, что ДТП произошло на трассе Р-257 «Енисей». Водитель за рулем Toyota Ractis осуществлял движение и почувствовал удар сзади в его машину. Остановившись, он увидел лежащий на дороге мотоцикл, охваченный пламенем. По прибытию медиков к месту ДТП была констатирована смерть водителя мототранспорта, а девушка-пассажир отправлена в медучреждение, где она позднее скончалась от полученных травм.Обстоятельства смертельного ДТП предстоит установить сотрудникам правоохранительных органов. По некоторым данным, мотоциклист двигался по трассе со скоростью 280 км/ч, что могло стать причиной аварии.