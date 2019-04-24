В Республике Хакассия в ДТП погиб мотоциклист и его спутница
Под Пригорском в Республике Хакассия сегодня произошло ДТП с участием автомобиля Toyota Ractis и мотоцикла Yamaha. В результате инцидента погиб мотоциклист, позднее в медучреждении скончалась и его спутница, сообщает УГИБДД по республике.
Сообщается, что ДТП произошло на трассе Р-257 «Енисей». Водитель за рулем Toyota Ractis осуществлял движение и почувствовал удар сзади в его машину. Остановившись, он увидел лежащий на дороге мотоцикл, охваченный пламенем. По прибытию медиков к месту ДТП была констатирована смерть водителя мототранспорта, а девушка-пассажир отправлена в медучреждение, где она позднее скончалась от полученных травм.
Обстоятельства смертельного ДТП предстоит установить сотрудникам правоохранительных органов. По некоторым данным, мотоциклист двигался по трассе со скоростью 280 км/ч, что могло стать причиной аварии.
Сообщается, что ДТП произошло на трассе Р-257 «Енисей». Водитель за рулем Toyota Ractis осуществлял движение и почувствовал удар сзади в его машину. Остановившись, он увидел лежащий на дороге мотоцикл, охваченный пламенем. По прибытию медиков к месту ДТП была констатирована смерть водителя мототранспорта, а девушка-пассажир отправлена в медучреждение, где она позднее скончалась от полученных травм.
Обстоятельства смертельного ДТП предстоит установить сотрудникам правоохранительных органов. По некоторым данным, мотоциклист двигался по трассе со скоростью 280 км/ч, что могло стать причиной аварии.
Происшествия
Добавил: Гаркуша Наталья Сегодня, 14:27