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В Республике Хакассия в ДТП погиб мотоциклист и его спутница

Под Пригорском в Республике Хакассия сегодня произошло ДТП с участием автомобиля Toyota Ractis и мотоцикла Yamaha. В результате инцидента погиб мотоциклист, позднее в медучреждении скончалась и его спутница, сообщает УГИБДД по республике.
В Республике Хакассия в ДТП погиб мотоциклист и его спутница

Сообщается, что ДТП произошло на трассе Р-257 «Енисей». Водитель за рулем Toyota Ractis осуществлял движение и почувствовал удар сзади в его машину. Остановившись, он увидел лежащий на дороге мотоцикл, охваченный пламенем. По прибытию медиков к месту ДТП была констатирована смерть водителя мототранспорта, а девушка-пассажир отправлена в медучреждение, где она позднее скончалась от полученных травм.

Обстоятельства смертельного ДТП предстоит установить сотрудникам правоохранительных органов. По некоторым данным, мотоциклист двигался по трассе со скоростью 280 км/ч, что могло стать причиной аварии.



 
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Происшествия
Добавил: Гаркуша Наталья Сегодня, 14:27

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