Анна Семенович рассказала о первом дне съемок фильма «Гардемарины IV»

В личном блоге знаменитости в Instagram появились яркие кадры, сделанные во время съемок продолжения исторической картины в Севастополе. В комментарии к фото артистка сообщила, что волновалась перед участием, к тому же, совсем не выспалась, так как ей пришлось проснуться в шесть утра, чтобы успеть к гримерам. Несмотря на отсутствие отдыха, Анна Семенович осталась очень довольна после того, как увидела «шикарные костюмы, декорации, своих партнеров по фильму».У актрисы уже сложилось положительное мнение касательно рабочего процесса и сотрудничества с «легендарной» Светланой Дружининой. По словам телезвезды, режиссер «заряжает всех своей энергией и идеями». Для Анны Семенович было «счастьем» столкнуться с такой талантливой женщиной.В настоящее время пока нет информации, когда новая картина появится на экранах, однако известен актерский состав проекта. Кроме Анны Семенович роли в новой части «Гардемаринов» исполнят Агния Дитковските, Никита Пресняков, Кристина Орбакайте, Дима Билан и Татьяна Навка.