Эксперты показали на видео, как может выглядеть гибель Вселенной





Однако процесс, предшествующий апокалипсису, может начаться лишь через несколько миллиардов лет. Некоторые ученые предрекают значительное расширение Солнца, которое в результате поглотит Землю. Подобное произойдет и с другими объектами галактики. Во Вселенной, по мнению экспертов, примерно через 10 трлн лет исчезнет газ и другие компоненты, являющиеся незаменимыми при формировании небесных тел. «В живых» останутся лишь красные карлики, а все остальное постепенно погибнет.Полное угасание Вселенной, предполагают специалисты, произойдет через 100 трлн лет, когда черные дыры поглотят оставшуюся в космическом пространстве материю, после чего станут испускать излучение. Данный процесс известен как теория Хокинга. Согласно гипотезе, частицы лишают черные дыры энергии, заставляя выпускать поглощенные когда-либо объекты. В результате они начинают исчезать и постепенно превращаются в «ничто».После гибели последней черной дыры во Вселенной останутся фотоны, и она продолжит расширение благодаря наличию темной энергии, но до тех пор, пока не произойдет ее распределение по всему пространству, что приведет к резкому снижению температуры до нуля. Эксперты затрудняются сказать, что может произойти после этого, но не исключают повторения Большого взрыва.