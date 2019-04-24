Эксперты показали на видео, как может выглядеть гибель Вселенной
YouTube-канал Melodysheep представил видео с фантазиями на тему гибели Вселенной. Конец света, убеждены эксперты, рано или поздно все равно произойдет.
Однако процесс, предшествующий апокалипсису, может начаться лишь через несколько миллиардов лет. Некоторые ученые предрекают значительное расширение Солнца, которое в результате поглотит Землю. Подобное произойдет и с другими объектами галактики. Во Вселенной, по мнению экспертов, примерно через 10 трлн лет исчезнет газ и другие компоненты, являющиеся незаменимыми при формировании небесных тел. «В живых» останутся лишь красные карлики, а все остальное постепенно погибнет.
Полное угасание Вселенной, предполагают специалисты, произойдет через 100 трлн лет, когда черные дыры поглотят оставшуюся в космическом пространстве материю, после чего станут испускать излучение. Данный процесс известен как теория Хокинга. Согласно гипотезе, частицы лишают черные дыры энергии, заставляя выпускать поглощенные когда-либо объекты. В результате они начинают исчезать и постепенно превращаются в «ничто».
После гибели последней черной дыры во Вселенной останутся фотоны, и она продолжит расширение благодаря наличию темной энергии, но до тех пор, пока не произойдет ее распределение по всему пространству, что приведет к резкому снижению температуры до нуля. Эксперты затрудняются сказать, что может произойти после этого, но не исключают повторения Большого взрыва.
Однако процесс, предшествующий апокалипсису, может начаться лишь через несколько миллиардов лет. Некоторые ученые предрекают значительное расширение Солнца, которое в результате поглотит Землю. Подобное произойдет и с другими объектами галактики. Во Вселенной, по мнению экспертов, примерно через 10 трлн лет исчезнет газ и другие компоненты, являющиеся незаменимыми при формировании небесных тел. «В живых» останутся лишь красные карлики, а все остальное постепенно погибнет.
Полное угасание Вселенной, предполагают специалисты, произойдет через 100 трлн лет, когда черные дыры поглотят оставшуюся в космическом пространстве материю, после чего станут испускать излучение. Данный процесс известен как теория Хокинга. Согласно гипотезе, частицы лишают черные дыры энергии, заставляя выпускать поглощенные когда-либо объекты. В результате они начинают исчезать и постепенно превращаются в «ничто».
После гибели последней черной дыры во Вселенной останутся фотоны, и она продолжит расширение благодаря наличию темной энергии, но до тех пор, пока не произойдет ее распределение по всему пространству, что приведет к резкому снижению температуры до нуля. Эксперты затрудняются сказать, что может произойти после этого, но не исключают повторения Большого взрыва.
Наука
Добавил: Ева Вит Сегодня, 14:24