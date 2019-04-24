В Роскачестве объяснили, как испечь качественный пасхальный кулич





Специалисты сообщают, если приобрести муку высшего сорта, то пасхальный кулич получится пышным, но в таком продукте будет мало полезных свойств, поскольку они содержатся только в муке первого и второго сорта. Яйца должны быть свежими и храниться в прохладном, а также сухом месте без посторонних запахов. Для качественного теста необходимо свежее сливочное и подсолнечное масло.В Роскачестве напомнили, что нерафинированное масло из семян подсолнечника может оставить на дне тары осадок. Специалисты уверяют, что его следует использовать, поскольку в нем содержатся полезные фосфолипиды. Также сообщается, что изюм должен быть как можно свежее, а для творожного пасхального кулича лучше использовать 9% молочный продукт.