В Роскачестве объяснили, как испечь качественный пасхальный кулич
Специалисты Роскачества решили рассказать, как испечь качественный пасхальный кулич. Также они объяснили, как выбрать самые лучшие ингредиенты для этого мучного изделия.
Специалисты сообщают, если приобрести муку высшего сорта, то пасхальный кулич получится пышным, но в таком продукте будет мало полезных свойств, поскольку они содержатся только в муке первого и второго сорта. Яйца должны быть свежими и храниться в прохладном, а также сухом месте без посторонних запахов. Для качественного теста необходимо свежее сливочное и подсолнечное масло.
В Роскачестве напомнили, что нерафинированное масло из семян подсолнечника может оставить на дне тары осадок. Специалисты уверяют, что его следует использовать, поскольку в нем содержатся полезные фосфолипиды. Также сообщается, что изюм должен быть как можно свежее, а для творожного пасхального кулича лучше использовать 9% молочный продукт.
Специалисты сообщают, если приобрести муку высшего сорта, то пасхальный кулич получится пышным, но в таком продукте будет мало полезных свойств, поскольку они содержатся только в муке первого и второго сорта. Яйца должны быть свежими и храниться в прохладном, а также сухом месте без посторонних запахов. Для качественного теста необходимо свежее сливочное и подсолнечное масло.
В Роскачестве напомнили, что нерафинированное масло из семян подсолнечника может оставить на дне тары осадок. Специалисты уверяют, что его следует использовать, поскольку в нем содержатся полезные фосфолипиды. Также сообщается, что изюм должен быть как можно свежее, а для творожного пасхального кулича лучше использовать 9% молочный продукт.
Общество
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 14:49