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Два года без мяса и фруктов: чем питаются школьники в Башкирии

Родители начали войну против поставщика питания, который не обеспечивает столовые должными продуктами. По словам одной из мам, дети не получали фрукты и мясо в школе уже два года. Представитель предприятия в свою очередь заявил, что за хороший рацион детей необходимо доплачивать. Возмущенные жители обратились с письмом к гражданскому уполномоченному Александру Афанасьеву.
Два года без мяса и фруктов: чем питаются школьники в Башкирии

«Наши дети едят супы на воде с картофелем и крупами, макаронами. Фруктов нет. Хлеб белый 24 грамма. В котлетах много хлеба, мяса нет совсем. Кости для бульона везти отказались – не хотят утилизировать. Дети целый день впроголодь. Меню не меняется. Чай ужасный – на стакан воды 1 грамм заварки. В школе написано 200 грамм фруктов по регламенту. Но эти фрукты дети не видят. Врачи говорят, что у большинства детей упал гемоглобин. Нас в Агидели просто не считают за людей», – написано в обращении граждан.

Стоит напомнить, что в Москве родители также обсуждали питание детей после заражения 57 дошкольников шигиллёзом. Как оказалось после проверки Роспотребнадзора, причиной инфекции стал недобросовестный липецкий поставщик «ЧаплыгинМолоко», который поставлял в школы молочную продукцию. Во избежание дальнейших проблем компания «Конкорд» разорвала контракт с этим поставщиком и наладила систему питания во всех образовательных учреждениях. Похоже, к такой тактике стоит прибегнуть в Башкирии, и разобраться, кто все же портит детям аппетит.



 
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Общество
Добавил: Роман Сегодня, 14:30

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