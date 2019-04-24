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Российские ученые назвали частые запоры предвестниками рака

Ученые из России назвали частые запоры предвестником рака кишечника. Все подробности этой проблемы специалисты обсудили на международной весенней сессии Национальной школы гастроэнтерологии РГА.
Российские ученые назвали частые запоры предвестниками рака

Профессор Константин Шемеровский рассказал, что подавлять позывы к дефекации чрезвычайно вредно для человеческого организма. Специалист уверен, что такая привычка в дальнейшем может способствовать развитию рака кишечника. Профессор объяснил, такие вещества, как кадаверин, фенолы и скатолы должны выводиться из организма каждые сутки. По этой причине, запор повышает вероятность не только развития онкологии, но и других заболеваний кишечника.

Юлия Шульпекова отметила, что только задержка дефекации более чем в 3 суток, становится опасна для организма. Специалисты напомнили, что человеку необходимо съедать в день не меньше 0,5 килограмма овощей или фруктов, такой рацион поможет избежать длительных запоров и последующих проблем со здоровьем.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 13:45

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