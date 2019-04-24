Российские ученые назвали частые запоры предвестниками рака





Профессор Константин Шемеровский рассказал, что подавлять позывы к дефекации чрезвычайно вредно для человеческого организма. Специалист уверен, что такая привычка в дальнейшем может способствовать развитию рака кишечника. Профессор объяснил, такие вещества, как кадаверин, фенолы и скатолы должны выводиться из организма каждые сутки. По этой причине, запор повышает вероятность не только развития онкологии, но и других заболеваний кишечника.Юлия Шульпекова отметила, что только задержка дефекации более чем в 3 суток, становится опасна для организма. Специалисты напомнили, что человеку необходимо съедать в день не меньше 0,5 килограмма овощей или фруктов, такой рацион поможет избежать длительных запоров и последующих проблем со здоровьем.