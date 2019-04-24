Граждане России не будут терять инвестиционный доход при смене пенсионного фонда





Это обеспечит новая система пенсионных накоплений – индивидуальный пенсионный капитал (ИПК). Сейчас действуют правила, согласно которым при переходе из одного НПФ в другой, если не прошло пять лет с момента предыдущей фиксации дохода, вкладчик теряет накопления за этот период.Законопроект урегулирует эти отношения и обеспечит сохранность сберегательных средств граждан. Все накопления в системе ИПК будут сразу переводится на новый НПФ. Министр финансов уверяет, что новая концепция будет введена уже в 2020 году.