Граждане России не будут терять инвестиционный доход при смене пенсионного фонда
В Госдуме имеется законопроект, который урегулирует вопросы при изменении россиянами негосударственного пенсионного фонда. Граждане больше не будут терять инвестиционный доход в случае смены НПФ.
Это обеспечит новая система пенсионных накоплений – индивидуальный пенсионный капитал (ИПК). Сейчас действуют правила, согласно которым при переходе из одного НПФ в другой, если не прошло пять лет с момента предыдущей фиксации дохода, вкладчик теряет накопления за этот период.
Законопроект урегулирует эти отношения и обеспечит сохранность сберегательных средств граждан. Все накопления в системе ИПК будут сразу переводится на новый НПФ. Министр финансов уверяет, что новая концепция будет введена уже в 2020 году.
Это обеспечит новая система пенсионных накоплений – индивидуальный пенсионный капитал (ИПК). Сейчас действуют правила, согласно которым при переходе из одного НПФ в другой, если не прошло пять лет с момента предыдущей фиксации дохода, вкладчик теряет накопления за этот период.
Законопроект урегулирует эти отношения и обеспечит сохранность сберегательных средств граждан. Все накопления в системе ИПК будут сразу переводится на новый НПФ. Министр финансов уверяет, что новая концепция будет введена уже в 2020 году.
Экономика
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 13:37