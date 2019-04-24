Для съемок клипа «Потанцуй» беременная Юлия Ковальчук двое суток танцевала на жаре

Певица назвала композицию под названием «Потанцуй» самой любимой в своем репертуаре. В Instagram-блоге супруги Чумакова появился пост, где она сообщила поклонникам о съемках видеоряда к песне, которые проходили в Барселоне. Экс-участница «Блестящих» два дня активно танцевала, несмотря на температуру, которая доходила до +30°. Съемки длились с 5 утра до поздней ночи. Артистка не афишировала свою беременность, поэтому участники проекта удивлялись, почему певица постоянно пряталась в тень и пила воду.По словам знаменитости, свой упорный труд она скрывала от супруга, постоянно звонившего ей с вопросами, не очень ли активно она танцует. Жена Чумакова отвечала, что с ней все отлично, так как она не «напрягается», двигаясь в кадре под музыку.Юлия Ковальчук предполагает, что именно поэтому ее маленькая наследница Амелия так любит танцевать. Звезда рекомендует будущим родительницам не отказываться от любимых занятий, если это не вредит плоду и самой беременной.Поклонники начали обсуждать публикацию кумира, отмечая, что умеренно активная деятельность не окажет вреда будущему ребенку. Некоторые Instagram-«специалисты» отреагировали на пост звезды негативно, заявив: «Зря Вы так!!! Надо беречь и себя и ребенка!!»