Для съемок клипа «Потанцуй» беременная Юлия Ковальчук двое суток танцевала на жаре
Звезда отечественного шоу-бизнеса Юлия Ковальчук откровенно рассказала фанатам, как во время съемок клипа «Потанцуй» ей пришлось двое суток танцевать на жаре, будучи на пятом месяце беременности. По словам артистки, съемочная команда не знала, что певица ждет ребенка.
Певица назвала композицию под названием «Потанцуй» самой любимой в своем репертуаре. В Instagram-блоге супруги Чумакова появился пост, где она сообщила поклонникам о съемках видеоряда к песне, которые проходили в Барселоне. Экс-участница «Блестящих» два дня активно танцевала, несмотря на температуру, которая доходила до +30°. Съемки длились с 5 утра до поздней ночи. Артистка не афишировала свою беременность, поэтому участники проекта удивлялись, почему певица постоянно пряталась в тень и пила воду.
По словам знаменитости, свой упорный труд она скрывала от супруга, постоянно звонившего ей с вопросами, не очень ли активно она танцует. Жена Чумакова отвечала, что с ней все отлично, так как она не «напрягается», двигаясь в кадре под музыку.
Юлия Ковальчук предполагает, что именно поэтому ее маленькая наследница Амелия так любит танцевать. Звезда рекомендует будущим родительницам не отказываться от любимых занятий, если это не вредит плоду и самой беременной.
Поклонники начали обсуждать публикацию кумира, отмечая, что умеренно активная деятельность не окажет вреда будущему ребенку. Некоторые Instagram-«специалисты» отреагировали на пост звезды негативно, заявив: «Зря Вы так!!! Надо беречь и себя и ребенка!!»
Певица назвала композицию под названием «Потанцуй» самой любимой в своем репертуаре. В Instagram-блоге супруги Чумакова появился пост, где она сообщила поклонникам о съемках видеоряда к песне, которые проходили в Барселоне. Экс-участница «Блестящих» два дня активно танцевала, несмотря на температуру, которая доходила до +30°. Съемки длились с 5 утра до поздней ночи. Артистка не афишировала свою беременность, поэтому участники проекта удивлялись, почему певица постоянно пряталась в тень и пила воду.
По словам знаменитости, свой упорный труд она скрывала от супруга, постоянно звонившего ей с вопросами, не очень ли активно она танцует. Жена Чумакова отвечала, что с ней все отлично, так как она не «напрягается», двигаясь в кадре под музыку.
Юлия Ковальчук предполагает, что именно поэтому ее маленькая наследница Амелия так любит танцевать. Звезда рекомендует будущим родительницам не отказываться от любимых занятий, если это не вредит плоду и самой беременной.
Поклонники начали обсуждать публикацию кумира, отмечая, что умеренно активная деятельность не окажет вреда будущему ребенку. Некоторые Instagram-«специалисты» отреагировали на пост звезды негативно, заявив: «Зря Вы так!!! Надо беречь и себя и ребенка!!»
ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 13:22