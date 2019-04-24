В Удмуртии в ДТП с тягачом погиб 25-летний водитель





Происшествие случилось около 5:20 утра на 102-м километре трассы «М-7 Волга». 25-летний водитель автомобиля LADA Granta не справился с управлением и врезался в припаркованный на стоянке тягач «Scania R440» с прицепом «Шмитц». Водитель легковой машины получил травмы, несовместимые с жизнью. Он скончался до приезда «Скорой помощи».Правоохранители считают, что причиной аварии стало несоблюдение скоростного режима. Предположительно, LADA Granta двигалась со скоростью около 160 км/ч.Госавтоиспекция предупреждает об опасности несоблюдения правил дорожного движения. Превышение скорости снижаtт шансы на выживание при возникновении непредвиденной дорожной ситуации, уменьшает количество времени на реакцию для предотвращения столкновения.