В Удмуртии в ДТП с тягачом погиб 25-летний водитель
В среду, 24 апреля, на трассе в Удмуртии произошло смертельное ДТП. Сообщается, что погиб 25-летний водитель легкового автомобиля, врезавшегося в тягач с прицепом, припаркованный у дороги.
Происшествие случилось около 5:20 утра на 102-м километре трассы «М-7 Волга». 25-летний водитель автомобиля LADA Granta не справился с управлением и врезался в припаркованный на стоянке тягач «Scania R440» с прицепом «Шмитц». Водитель легковой машины получил травмы, несовместимые с жизнью. Он скончался до приезда «Скорой помощи».
Правоохранители считают, что причиной аварии стало несоблюдение скоростного режима. Предположительно, LADA Granta двигалась со скоростью около 160 км/ч.
Госавтоиспекция предупреждает об опасности несоблюдения правил дорожного движения. Превышение скорости снижаtт шансы на выживание при возникновении непредвиденной дорожной ситуации, уменьшает количество времени на реакцию для предотвращения столкновения.
Происшествие случилось около 5:20 утра на 102-м километре трассы «М-7 Волга». 25-летний водитель автомобиля LADA Granta не справился с управлением и врезался в припаркованный на стоянке тягач «Scania R440» с прицепом «Шмитц». Водитель легковой машины получил травмы, несовместимые с жизнью. Он скончался до приезда «Скорой помощи».
Правоохранители считают, что причиной аварии стало несоблюдение скоростного режима. Предположительно, LADA Granta двигалась со скоростью около 160 км/ч.
Госавтоиспекция предупреждает об опасности несоблюдения правил дорожного движения. Превышение скорости снижаtт шансы на выживание при возникновении непредвиденной дорожной ситуации, уменьшает количество времени на реакцию для предотвращения столкновения.
Происшествия
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 12:26