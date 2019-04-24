«Пора бы уже сделать воду Собчак»: Ксения Собчак задумывается открыть собственный бренд по производству воды

«Как же я люблю красноярскую, ведь только здесь можно найти питьевую воду «Лель». Кать, ты знаешь, пора уже тоже сделать воду Собчак! В общем, «Лель», за тебя!», - заявляется экс-претендент на пост главы России.

«Ксюш, а давай ты назовешь свою воду «Платон Aqua». Как тебе идея?», «Кстати, хорошая мысль! Вода всегда будет приносить доход!» - продолжают писать в Сети.





Считанные часы назад на странице в Instagram Собчак появилось несколько свежих Stories, которые заинтересовали многочисленных пользователей Сети. Дело в том, что Ксения в коротких видеороликах не только рекламирует краснодарскую питьевую воду «Лель», но и заявляет, что ей пора бы уже тоже заняться производством собственного продукта.Нужно сказать, что на заднем фоне той самой Кате Лель, о которой говорит Ксения в Stories, было явно весело слушать телезнаменитость, ведь звезда не сдерживала своего смеха, что отчетливо слышно на записи.Буквально сразу же в социальных сетях поползли слухи, что Собчак всерьез задумалась о том, чтобы открыть собственный бренд по производству питьевой воды. К слову, многие поклонники Ксении поддержали ее идею и уже даже начали придумывать названия для воды эпатажной тележурналистки.