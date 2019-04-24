Счастливый брак назвали залогом долголетия партнеров





Ученые изучили данные опроса, проведенного в США с участием порядка 4400 семейных пар. Возраст респондентов превышал 50 лет. В ходе исследования, длившегося восемь лет, супруги рассказывали о самочувствии, частоте физических нагрузок, удовлетворенности семейной жизнью. Специалисты отслеживали уровень смертности среди участников эксперимента, описанного в Psychological Science.К концу исследования умерли 16% респондентов, среди которых были люди разных возрастов и социального статуса, имевшие различные заболевания. Однако их объединял один фактор – неудовлетворенность семейной жизнью. Ученые не исключают, что счастливый брак может положительно влиять на здоровье и иметь огромное значение в вопросе долголетия.