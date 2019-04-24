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Счастливый брак назвали залогом долголетия партнеров

Счастливый брак, как выяснили специалисты Тилбургского университета (Нидерланды), имеет позитивные последствия для здоровья и долголетия. Удовлетворенность отношениями с партнером увеличивает продолжительность жизни.
Счастливый брак назвали залогом долголетия партнеров

Ученые изучили данные опроса, проведенного в США с участием порядка 4400 семейных пар. Возраст респондентов превышал 50 лет. В ходе исследования, длившегося восемь лет, супруги рассказывали о самочувствии, частоте физических нагрузок, удовлетворенности семейной жизнью. Специалисты отслеживали уровень смертности среди участников эксперимента, описанного в Psychological Science.

К концу исследования умерли 16% респондентов, среди которых были люди разных возрастов и социального статуса, имевшие различные заболевания. Однако их объединял один фактор – неудовлетворенность семейной жизнью. Ученые не исключают, что счастливый брак может положительно влиять на здоровье и иметь огромное значение в вопросе долголетия.



 
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Наука
Добавил: Ева Вит Сегодня, 13:30

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