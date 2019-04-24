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Яна Рудковская никогда не любила красный цвет

На странице своего аккаунта в Instagram Яна Рудковская рассказала фанатам, что никогда не любила красный цвет. Также супруга Евгения Плющенко сообщила, что побывала на премии "Hello!"
Яна Рудковская никогда не любила красный цвет

Яна Рудковская часто делает различные публикации в социальных сетях. Знаменитость любит общаться с преданными поклонникам и рассказывать все, что происходит в ее жизни. Недавно она опубликовала в Instagram новое фото, на котором запечатлена в ярко-красном платье в пол. В руке супруга Евгения Плющенко держит свою 10-ю награду. В комментарии она написала, что никогда не любила красный цвет, но решила попробовать и надела наряд на премию "Hello!" Свой образ она дополнила черными босоножками, браслетами на руках и колье с зеленными камнями.
Яна Рудковская никогда не любила красный цвет

Подписчики пришли к выводу, что красный цвет очень подходит знаменитости. Они оставили огромное количество комплиментов и попросили супругу Евгения Плющенко изменить свое мнение о красном цвете. За несколько десятков минут новый пост Яны Рудковской набрал более 10 тысяч лайков.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 12:54

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