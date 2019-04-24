Яна Рудковская никогда не любила красный цвет

Яна Рудковская часто делает различные публикации в социальных сетях. Знаменитость любит общаться с преданными поклонникам и рассказывать все, что происходит в ее жизни. Недавно она опубликовала в Instagram новое фото, на котором запечатлена в ярко-красном платье в пол. В руке супруга Евгения Плющенко держит свою 10-ю награду. В комментарии она написала, что никогда не любила красный цвет, но решила попробовать и надела наряд на премию "Hello!" Свой образ она дополнила черными босоножками, браслетами на руках и колье с зеленными камнями.Подписчики пришли к выводу, что красный цвет очень подходит знаменитости. Они оставили огромное количество комплиментов и попросили супругу Евгения Плющенко изменить свое мнение о красном цвете. За несколько десятков минут новый пост Яны Рудковской набрал более 10 тысяч лайков.