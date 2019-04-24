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Бритни Спирс замечена во время возвращения домой из психлечебницы

Бритни Спирс вышла на пасхальные выходные из психиатрической больницы. По официальной информации певица отправилась туда на лечение в связи с переживаниями о состоянии здоровья ее отца.
Бритни Спирс замечена во время возвращения домой из психлечебницы

В первых числах апреля Бритни Спирс отправилась поправить здоровье в психиатрическую клинику в Беверли Хиллз. По официальной информации, она болезненно пережила ухудшение состояния здоровья ее отца, который перенес в этом году уже 2 операции на кишечнике. Фанаты решили, что певицу удерживают там против воли и всю прошлую неделю боролись за ее освобождение. Поп-звезду отправили на выходные домой, чтобы она могла провести праздник Пасхи вместе с близкими.

Папарацци успели сфотографировать звезду, пока она возвращалась из клиники. Сопровождал Бритни Спирс ее молодой человек Сэм Асгари. Внешний вид расстроил поклонников. Глаза певицы растеряны, кажется, что она не понимает где находится, волосы спутаны, а фигура потеряла стройность. Предположительно, лечение еще не дало ожидаемого результата. Фанаты желают ей скорейшего выздоровления.



 
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Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 13:07

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