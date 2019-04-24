Компания Xiaomi работает над созданием нового смартфона с тройной селфи-камерой
Один из популярных IT-гигантов Xiaomi работает над созданием нового смартфона, чьим главным преимуществом окажется тройная селфи-камера. Китайская компания уже получила патент на новинку, сообщают источники.
Разработчики, в отличие от конкурирующих компаний, стремящихся увеличить количество модулей основной камеры, решили выбрать другой путь, чтобы увеличить спрос на свой продукт. Согласно патенту, инженеры Xiaomi сменили приоритеты, занявшись созданием смартфона с тремя фронтальными камерами. В аппарате, скорее всего, камеры будут скрыты под сдвигающемся вниз дисплеем. Последнее можно увидеть в флагмане Xiaomi Mi Mix 3.
Пока нет официальной информации касательно того, когда китайский бренд приступит к выпуску инновационного устройства. Эксперты предполагают: смартфон с тремя селфи-камерами могут выпустить в ближайшее время, так как у конкурентов из компании LG уже есть подобные решения.
Разработчики, в отличие от конкурирующих компаний, стремящихся увеличить количество модулей основной камеры, решили выбрать другой путь, чтобы увеличить спрос на свой продукт. Согласно патенту, инженеры Xiaomi сменили приоритеты, занявшись созданием смартфона с тремя фронтальными камерами. В аппарате, скорее всего, камеры будут скрыты под сдвигающемся вниз дисплеем. Последнее можно увидеть в флагмане Xiaomi Mi Mix 3.
Пока нет официальной информации касательно того, когда китайский бренд приступит к выпуску инновационного устройства. Эксперты предполагают: смартфон с тремя селфи-камерами могут выпустить в ближайшее время, так как у конкурентов из компании LG уже есть подобные решения.
Технологии
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 13:00