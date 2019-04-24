Марину Африкантову считают «провокатором конфликтов» на шоу «Спаси свою любовь»
Невесте Романа Капаклы – Марине Африкантовой дали новое прозвище. Выяснилось, что на обновленном телепроекте «Спаси свою любовь» блондинку называют «провокатором конфликтов».
Ни для кого не является секретом, что на прошедшей неделе на телеканале «ТНТ» стартовал второй сезон нового шоу «Спаси свою любовь». В этот раз пытаться спасти свои отношения будут «старожилы» реалити-шоу «Дом-2».
Тем не менее, многих телезрителей до недавнего времени удивляло, зачем продюсеры телестройки отправили на новый проект пару Романа Капаклы и Марины Африкантовой, ведь влюбленные довольно редко сорятся, а ведущие даже ставят некоторым участникам их в пример.
Впрочем, на днях выяснилось, что у Марины на самом деле на новом шоу своя «миссия». Оказывается, что Африкантовой было поручено провоцировать на проекте «Спаси свою любовь». К слову, с поручениями руководства у блондинки неплохо удается справляться.
В социальных сетях продолжают появляться видеоролики, на которых запечатлено, как Марина практически сама же и признается в том, что на новом проекте у нее совершенно другие цели. К примеру, Африкантова уже повлияла на то, что ее возлюбленный не только поскандалил с семейством Рапунцель и Дмитренко, но и даже подрался с Дмитрием.
Сейчас же Марина «подначивает» пару Ильи Яббарова и Маргариты Ларченко скандалить с «брендами» телестройки «Дом-2». К слову, по мнению поклонников реалити-шоу, Африкантова хорошо справляется с ролью «провокатора».
Ни для кого не является секретом, что на прошедшей неделе на телеканале «ТНТ» стартовал второй сезон нового шоу «Спаси свою любовь». В этот раз пытаться спасти свои отношения будут «старожилы» реалити-шоу «Дом-2».
Тем не менее, многих телезрителей до недавнего времени удивляло, зачем продюсеры телестройки отправили на новый проект пару Романа Капаклы и Марины Африкантовой, ведь влюбленные довольно редко сорятся, а ведущие даже ставят некоторым участникам их в пример.
Впрочем, на днях выяснилось, что у Марины на самом деле на новом шоу своя «миссия». Оказывается, что Африкантовой было поручено провоцировать на проекте «Спаси свою любовь». К слову, с поручениями руководства у блондинки неплохо удается справляться.
В социальных сетях продолжают появляться видеоролики, на которых запечатлено, как Марина практически сама же и признается в том, что на новом проекте у нее совершенно другие цели. К примеру, Африкантова уже повлияла на то, что ее возлюбленный не только поскандалил с семейством Рапунцель и Дмитренко, но и даже подрался с Дмитрием.
Сейчас же Марина «подначивает» пару Ильи Яббарова и Маргариты Ларченко скандалить с «брендами» телестройки «Дом-2». К слову, по мнению поклонников реалити-шоу, Африкантова хорошо справляется с ролью «провокатора».
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:46