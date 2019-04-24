АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Новое исследование по болезни Альцгеймера выявило связь между холестерином и производными белка
EUR 71.75 USD 63.79
Курс валют на 24.04.2019

Марину Африкантову считают «провокатором конфликтов» на шоу «Спаси свою любовь»

Невесте Романа Капаклы – Марине Африкантовой дали новое прозвище. Выяснилось, что на обновленном телепроекте «Спаси свою любовь» блондинку называют «провокатором конфликтов».
Марину Африкантову считают «провокатором конфликтов» на шоу «Спаси свою любовь»

Ни для кого не является секретом, что на прошедшей неделе на телеканале «ТНТ» стартовал второй сезон нового шоу «Спаси свою любовь». В этот раз пытаться спасти свои отношения будут «старожилы» реалити-шоу «Дом-2».

Тем не менее, многих телезрителей до недавнего времени удивляло, зачем продюсеры телестройки отправили на новый проект пару Романа Капаклы и Марины Африкантовой, ведь влюбленные довольно редко сорятся, а ведущие даже ставят некоторым участникам их в пример.

Впрочем, на днях выяснилось, что у Марины на самом деле на новом шоу своя «миссия». Оказывается, что Африкантовой было поручено провоцировать на проекте «Спаси свою любовь». К слову, с поручениями руководства у блондинки неплохо удается справляться.
Марину Африкантову считают «провокатором конфликтов» на шоу «Спаси свою любовь»

В социальных сетях продолжают появляться видеоролики, на которых запечатлено, как Марина практически сама же и признается в том, что на новом проекте у нее совершенно другие цели. К примеру, Африкантова уже повлияла на то, что ее возлюбленный не только поскандалил с семейством Рапунцель и Дмитренко, но и даже подрался с Дмитрием.

Сейчас же Марина «подначивает» пару Ильи Яббарова и Маргариты Ларченко скандалить с «брендами» телестройки «Дом-2». К слову, по мнению поклонников реалити-шоу, Африкантова хорошо справляется с ролью «провокатора».



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:46

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Владимир Путин подписал закон об
«Время летит!»: Сергей Безруков
Asus анонсировала недорогие игровые
Марину Африкантову считают
Toyota готовит к дебюту облегченную
«Дом-2»: От Натальи Шароновой отказался
Вадим Галыгин станет отцом в третий раз
Компания Renault презентовала
Альбина Джанабаева рассказала о любви и
Ольга Бузова сообщила о возвращении на
Ученые обнаружили новый метод борьбы с
«К замужеству готова!»: Ольга Орлова
Мэйси Уильямс рассказала о постельной
«Вертолеты России» занялись созданием
Новое исследование по болезни
Пользователи «поймали» жену Дмитрия
В Челябинской области на обочине дороги
В Китае официально представили Meizu 16s
«Фатальное число»: Юлия Началова узнала
Роструд составил рейтинг самых
Кристина Дерябина: «Егору Холявину не
Филипп Киркоров будет болеть за дочь
Новенькая участница «Дома-2» прямо на
Ученые научились распознавать рак
Прибывший в Россию Ким Чен Ын отказался
«Совсем плох»: Коллега Евгения
Осенью у Юлии Ефременковой
ВМС США разрабатывают правила для
Meizu презентовала конкурента AirPods 2
Жене Андрея Черкасова «досталось» за
Просмотреть все новости