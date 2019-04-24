Учёные разработали кардиостимулятор без батареи





Данный проект является совместной разработкой американских и китайских учёных. Они создали кардиостимулятор, который работает без батареи. Механизм его работы заключается в том, что он трансформирует энергию, получаемую от сердцебиения.Это изобретение намного упростит жизнь людей, которые пользуются кардиостимуляторами. Сейчас таким пациентам приходится менять батареи несколько раз за время службы аппарата.Эффективность нового типа кардиостимуляторов уже подтверждена исследованиями на свиньях. Аппараты привели их сердцебиение в норму. Для эксперимента не случайно выбрали именно этих животных. Свиньи, с точки зрения физиологии, наиболее близки к человеку.Также учёные отметили, что предстоит ещё много работы по определению безопасности и долговечности этих устройств. Данная модель предназначена для животных, поэтому необходимо время, чтобы разработать «человеческую» версию кардиостимулятора без батареи.