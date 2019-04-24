Ученые заявили, что микробы играют решающую роль в выборе половых партнеров





Ученые сообщили, что выбор полового партнера зависит от его иммунной системы, заряженной микробами. Исследователи объяснили, что ГКГС состоит из иммунных белков, дающих каждому человеку свой уникальный запах. Научные работники рассказали, что люди бессознательно выбирают спутника, который отличается от их набора МНС, а это позволит развить устойчивость к патогенам. Плохая микробиота кишечника вызывает не только проблемы со здоровьем, но и делает человека более замкнутым.Специалисты утверждают, что микробы могут общаться друг с другом и помогают партнерам настроится на интимную близость. Например, окситоцин не только поднимает настроение и способствует быстрому выздоровлению, но и играет большую роль в социальных связях. Научные работники предполагают, что лечение антибиотиками младенцев может привести к потере некоторых бактериальных групп и уникальному запаху, что в дальнейшем повлияет на его интимную жизнь.