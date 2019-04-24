«Дом-2»: От Натальи Шароновой отказался очередной парень

Не секрет, что Шаронова, несмотря на свой статус фотомодели с мировым именем, не пользуется популярностью у мужчин на реалити-шоу «Дом-2». Сначала Наталья во всеуслышание заявляла, что ей нравятся «плохие парни», поэтому она решила прийти на проект к Захару Саленко.Впрочем, спустя несколько дней бывший возлюбленный Валерии Фрост отказался строить любовь с брюнеткой, объяснив свое решение довольно просто. По словам Захара, в тот момент, когда он находился на Сейшельских островах и увидел Наталью через экран, ему показалось, что девушка очень красивая, однако прилетев в Москву, он понял, что не видит себя в отношениях с моделью.Буквально сразу же на смену Саленко пришел экс-избранник Ирины Пинчук – Валерий Блюменкранц, который позвал Шаронову на «Остров любви». Отметим, что Наталья приняла приглашения мужчины и тут же, собрав вещи, вылетела на Сейшелы.Как бы то ни было, но и в этот раз модель ждал провал. Выяснилось, что спустя всего два дня Валерий «слился» и поспешил «сбежать» от Натальи в Москву. Нужно сказать, что телезрители «Дома-2» до сих пор так и не могут до конца понять, почему от Шароновой все отказываются, ведь, судя по ее фотографиям в Instagram, девушка очень красивая.