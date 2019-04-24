АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Новое исследование по болезни Альцгеймера выявило связь между холестерином и производными белка
EUR 71.75 USD 63.79
Курс валют на 24.04.2019

«Дом-2»: От Натальи Шароновой отказался очередной парень

От третьей «Вице-мисс Планеты», а по совместительству и действующей участницы телестройки «Дом-2» Натальи Шароновой отказался очередной парень. По мнению многочисленных телезрителей, длинноволосая красавица отпугивает мужчин.

«Дом-2»: От Натальи Шароновой отказался очередной парень

Не секрет, что Шаронова, несмотря на свой статус фотомодели с мировым именем, не пользуется популярностью у мужчин на реалити-шоу «Дом-2». Сначала Наталья во всеуслышание заявляла, что ей нравятся «плохие парни», поэтому она решила прийти на проект к Захару Саленко.

Впрочем, спустя несколько дней бывший возлюбленный Валерии Фрост отказался строить любовь с брюнеткой, объяснив свое решение довольно просто. По словам Захара, в тот момент, когда он находился на Сейшельских островах и увидел Наталью через экран, ему показалось, что девушка очень красивая, однако прилетев в Москву, он понял, что не видит себя в отношениях с моделью.

«Дом-2»: От Натальи Шароновой отказался очередной парень

Буквально сразу же на смену Саленко пришел экс-избранник Ирины Пинчук – Валерий Блюменкранц, который позвал Шаронову на «Остров любви». Отметим, что Наталья приняла приглашения мужчины и тут же, собрав вещи, вылетела на Сейшелы.

Как бы то ни было, но и в этот раз модель ждал провал. Выяснилось, что спустя всего два дня Валерий «слился» и поспешил «сбежать» от Натальи в Москву. Нужно сказать, что телезрители «Дома-2» до сих пор так и не могут до конца понять, почему от Шароновой все отказываются, ведь, судя по ее фотографиям в Instagram, девушка очень красивая.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:38

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Владимир Путин подписал закон об
«Время летит!»: Сергей Безруков
Asus анонсировала недорогие игровые
Марину Африкантову считают
Toyota готовит к дебюту облегченную
«Дом-2»: От Натальи Шароновой отказался
Вадим Галыгин станет отцом в третий раз
Компания Renault презентовала
Альбина Джанабаева рассказала о любви и
Ольга Бузова сообщила о возвращении на
Ученые обнаружили новый метод борьбы с
«К замужеству готова!»: Ольга Орлова
Мэйси Уильямс рассказала о постельной
«Вертолеты России» занялись созданием
Новое исследование по болезни
Пользователи «поймали» жену Дмитрия
В Челябинской области на обочине дороги
В Китае официально представили Meizu 16s
«Фатальное число»: Юлия Началова узнала
Роструд составил рейтинг самых
Кристина Дерябина: «Егору Холявину не
Филипп Киркоров будет болеть за дочь
Новенькая участница «Дома-2» прямо на
Ученые научились распознавать рак
Прибывший в Россию Ким Чен Ын отказался
«Совсем плох»: Коллега Евгения
Осенью у Юлии Ефременковой
ВМС США разрабатывают правила для
Meizu презентовала конкурента AirPods 2
Жене Андрея Черкасова «досталось» за
Просмотреть все новости