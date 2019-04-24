«Время летит!»: Сергей Безруков поздравил сына Степана с пятым месяцем рождения

«Степе уже пять месяцев сегодня!» - написал актер под фото, где его наследник запечатлен в синих джинсах и черной футболке с надписью «энергичный сын режиссера». Возле малыша во время съемки находился домашний питомец семьи Безруковых – собака Полли. Именно она, пошутил хозяин аккаунта, поздравила мальчика первой.Поклонников порадовала трогательная публикация. Фолловеры присоединились к поздравлениям Безрукова и похвалили его за отцовские качества. Многие согласились, часто не успеваешь замечать, как растут дети, так как происходит это очень быстро. Маленькому имениннику пожелали здоровья и счастья, а его родителям – огромного терпения и сил. Некоторые фанаты, обратив внимание на одежду героя кадра, назвали его «модным парнем».