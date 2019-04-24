Ольга Бузова сообщила о возвращении на «Дом-2» Ксении Собчак

«С возвращением домой, Ксения Анатольевна. Подробности завтра», - написала Бузова под последней публикацией.

«Я рада нашему воссоединению!» - ответила она.

Считанные часы назад на странице в Instagram Бузовой появилась свежая публикация, которая буквально «взорвала» все социальные сети. Дело в том, что на фотографии она запечатлена в компании своей коллеги Ксении Собчак. Сложно не заметить, что знаменитости сняты на том самом Лобном месте и возле того самого костра, возле которого ведущие и участники «Дома-2» ежедневно обсуждают насущные проблемы.Под снимком Бузова написала всего несколько слов, однако именно они стали причиной для слухов, что Собчак возвращается на реалити-шоу в качестве ведущей.Нужно сказать, что Собчак одной из первых прокомментировала фотографию поющей телеведущей.За несколько часов совместный кадр Бузовой и Собчак набрал больше 346 тысяч лайков и огромнейшее количество комментариев. По мнению интернет-пользователей, Собчак может занять место Юлии Ефременковой, ведь, как известно, совсем скоро у блондинки заканчивается контракт с «Дом-2».К слову, некоторые читатели предполагают, что Бузова просто стала героиней нового телешоу Ксении под названием «Осторожно, Собчак!»