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Ольга Бузова сообщила о возвращении на «Дом-2» Ксении Собчак

Новоиспеченная российская исполнительница, а по совместительству и ведущая телестройки «Дом-2» Ольга Бузова сообщила в личном микроблоге о возвращении на проект Ксении Собчак. К слову, бывший кандидат на пост президента РФ в 2018 году покинула Периметр в 2012 году.

Ольга Бузова сообщила о возвращении на «Дом-2» Ксении Собчак

Считанные часы назад на странице в Instagram Бузовой появилась свежая публикация, которая буквально «взорвала» все социальные сети. Дело в том, что на фотографии она запечатлена в компании своей коллеги Ксении Собчак. Сложно не заметить, что знаменитости сняты на том самом Лобном месте и возле того самого костра, возле которого ведущие и участники «Дома-2» ежедневно обсуждают насущные проблемы.

Под снимком Бузова написала всего несколько слов, однако именно они стали причиной для слухов, что Собчак возвращается на реалити-шоу в качестве ведущей.

«С возвращением домой, Ксения Анатольевна. Подробности завтра», - написала Бузова под последней публикацией.

Нужно сказать, что Собчак одной из первых прокомментировала фотографию поющей телеведущей.

Ольга Бузова сообщила о возвращении на «Дом-2» Ксении Собчак

«Я рада нашему воссоединению!» - ответила она.

За несколько часов совместный кадр Бузовой и Собчак набрал больше 346 тысяч лайков и огромнейшее количество комментариев. По мнению интернет-пользователей, Собчак может занять место Юлии Ефременковой, ведь, как известно, совсем скоро у блондинки заканчивается контракт с «Дом-2».

К слову, некоторые читатели предполагают, что Бузова просто стала героиней нового телешоу Ксении под названием «Осторожно, Собчак!»



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:16

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