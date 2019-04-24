Специалисты назвали главные причины для посещения психолога





Поводом для беспокойства могут быть частые изменения настроения, плохие тягостные мысли, равнодушное отношение к происходящему вокруг, потеря контроля над собственными эмоциями. Обратиться к профессиональному психологу следует и тогда, когда человек «облегчает» свое состояние посредством алкоголя и запрещенных веществ, сталкивается с неприятными изменениями в жизни, испытывает потребность выговорится, а также когда возникают осложнения в отношениях с окружающими и нарушается сон.Согласно последним исследованиям, очень часто психологов посещают женщины возрастом от 18 до 30 лет. Представители сильной половины реже обращаются за помощью эксперта и совершают такой шаг в возрасте от 25 до 40 лет. Люди более зрелого возраста практически не ходят к специалистам данного профиля.Перед тем, как обратиться за психологической помощью, следует собрать и внимательно изучить как можно больше информации, отзывов о работе и деятельности эксперта. Это очень важно, ведь часто можно столкнуться с мошенниками, представляющимися опытными профессионалами, - заключили ученые.