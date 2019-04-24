АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Приложение Sea Hero Quest помогает определить риски развития болезни Альцгеймера
EUR 71.75 USD 63.79
Курс валют на 24.04.2019

Специалисты назвали главные причины для посещения психолога

Специалисты объяснили, как важно заботиться о своем душевном равновесии и обращать внимание на появляющиеся проблемы. Они решили назвать главные причины для посещения психолога, который не только проконсультирует, но и позволит справиться с имеющимися неприятностями.

Специалисты назвали главные причины для посещения психолога

Поводом для беспокойства могут быть частые изменения настроения, плохие тягостные мысли, равнодушное отношение к происходящему вокруг, потеря контроля над собственными эмоциями. Обратиться к профессиональному психологу следует и тогда, когда человек «облегчает» свое состояние посредством алкоголя и запрещенных веществ, сталкивается с неприятными изменениями в жизни, испытывает потребность выговорится, а также когда возникают осложнения в отношениях с окружающими и нарушается сон.

Согласно последним исследованиям, очень часто психологов посещают женщины возрастом от 18 до 30 лет. Представители сильной половины реже обращаются за помощью эксперта и совершают такой шаг в возрасте от 25 до 40 лет. Люди более зрелого возраста практически не ходят к специалистам данного профиля.

Перед тем, как обратиться за психологической помощью, следует собрать и внимательно изучить как можно больше информации, отзывов о работе и деятельности эксперта. Это очень важно, ведь часто можно столкнуться с мошенниками, представляющимися опытными профессионалами, - заключили ученые.



 
+Дзен +Яндекс новости
Общество
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 12:45

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Российские ученые назвали частые запоры
Граждане России не будут терять
Счастливый брак назвали залогом
Для съемок клипа «Потанцуй» беременная
Ученые заявили, что микробы играют
Бритни Спирс замечена во время
Компания Xiaomi работает над созданием
Яна Рудковская никогда не любила
Специалисты назвали главные причины для
Эксперты назвали ТОП-10 наиболее
Приложение Sea Hero Quest помогает
Жасмин решила подстричь своего младшего
В Удмуртии в ДТП с тягачом погиб
Учёные разработали кардиостимулятор без
«Пора бы уже сделать воду Собчак»:
Владимир Путин подписал закон об
«Время летит!»: Сергей Безруков
Asus анонсировала недорогие игровые
Марину Африкантову считают
Toyota готовит к дебюту облегченную
«Дом-2»: От Натальи Шароновой отказался
Вадим Галыгин станет отцом в третий раз
Компания Renault презентовала
Альбина Джанабаева рассказала о любви и
Ольга Бузова сообщила о возвращении на
Ученые обнаружили новый метод борьбы с
«К замужеству готова!»: Ольга Орлова
Мэйси Уильямс рассказала о постельной
«Вертолеты России» занялись созданием
Новое исследование по болезни
Просмотреть все новости