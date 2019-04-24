Специалисты назвали главные причины для посещения психолога
Специалисты объяснили, как важно заботиться о своем душевном равновесии и обращать внимание на появляющиеся проблемы. Они решили назвать главные причины для посещения психолога, который не только проконсультирует, но и позволит справиться с имеющимися неприятностями.
Поводом для беспокойства могут быть частые изменения настроения, плохие тягостные мысли, равнодушное отношение к происходящему вокруг, потеря контроля над собственными эмоциями. Обратиться к профессиональному психологу следует и тогда, когда человек «облегчает» свое состояние посредством алкоголя и запрещенных веществ, сталкивается с неприятными изменениями в жизни, испытывает потребность выговорится, а также когда возникают осложнения в отношениях с окружающими и нарушается сон.
Согласно последним исследованиям, очень часто психологов посещают женщины возрастом от 18 до 30 лет. Представители сильной половины реже обращаются за помощью эксперта и совершают такой шаг в возрасте от 25 до 40 лет. Люди более зрелого возраста практически не ходят к специалистам данного профиля.
Перед тем, как обратиться за психологической помощью, следует собрать и внимательно изучить как можно больше информации, отзывов о работе и деятельности эксперта. Это очень важно, ведь часто можно столкнуться с мошенниками, представляющимися опытными профессионалами, - заключили ученые.
Поводом для беспокойства могут быть частые изменения настроения, плохие тягостные мысли, равнодушное отношение к происходящему вокруг, потеря контроля над собственными эмоциями. Обратиться к профессиональному психологу следует и тогда, когда человек «облегчает» свое состояние посредством алкоголя и запрещенных веществ, сталкивается с неприятными изменениями в жизни, испытывает потребность выговорится, а также когда возникают осложнения в отношениях с окружающими и нарушается сон.
Согласно последним исследованиям, очень часто психологов посещают женщины возрастом от 18 до 30 лет. Представители сильной половины реже обращаются за помощью эксперта и совершают такой шаг в возрасте от 25 до 40 лет. Люди более зрелого возраста практически не ходят к специалистам данного профиля.
Перед тем, как обратиться за психологической помощью, следует собрать и внимательно изучить как можно больше информации, отзывов о работе и деятельности эксперта. Это очень важно, ведь часто можно столкнуться с мошенниками, представляющимися опытными профессионалами, - заключили ученые.
Общество
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 12:45