Toyota готовит к дебюту облегченную версию «легендарного» внедорожника Land Cruiser 300





Специалистам Toyota удалось добиться снижения массы автомобиля, построенного на рамной платформе, за счет изменения конструкции кузова, а также благодаря широкому применению высокопрочных материалов. Для Land Cruiser 300 предусмотрен расширенный пакет систем безопасности, включая круиз-контроль с режимом передвижения в пробках и функцию полуавтономного управления. В салоне модели новой генерации появится продвинутый мультимедиакомплекс с огромным вертикальным дисплеем.Длина внедорожника, относящегося к 2020 модельному году, составит более 5000 мм, а расстояние между осями – 2850 мм. Подкапотное пространство полноприводной машины займет 3,5-литровый битурбодвигатель на 450 л. с. при моменте 600 Нм, действующий с 10-диапазонной АКПП Direct Shift. Toyota Land Cruiser 300 может поступить на рынок уже в следующем году, но его стоимость еще не озвучена. Ценник базового варианта модели предыдущего поколения составляет порядка 4 875 000 рублей.