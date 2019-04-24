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Toyota готовит к дебюту облегченную версию «легендарного» внедорожника Land Cruiser 300

Компания Toyota готовит к премьере, запланированной на октябрь 2019-года в рамках Токийского автосалона, легендарный внедорожник в новом исполнении. Обновленная модель Land Cruiser 300, согласно последней информации, облегчат и сделают безопаснее предшественника.
Toyota готовит к дебюту облегченную версию «легендарного» внедорожника Land Cruiser 300

Специалистам Toyota удалось добиться снижения массы автомобиля, построенного на рамной платформе, за счет изменения конструкции кузова, а также благодаря широкому применению высокопрочных материалов. Для Land Cruiser 300 предусмотрен расширенный пакет систем безопасности, включая круиз-контроль с режимом передвижения в пробках и функцию полуавтономного управления. В салоне модели новой генерации появится продвинутый мультимедиакомплекс с огромным вертикальным дисплеем.

Длина внедорожника, относящегося к 2020 модельному году, составит более 5000 мм, а расстояние между осями – 2850 мм. Подкапотное пространство полноприводной машины займет 3,5-литровый битурбодвигатель на 450 л. с. при моменте 600 Нм, действующий с 10-диапазонной АКПП Direct Shift. Toyota Land Cruiser 300 может поступить на рынок уже в следующем году, но его стоимость еще не озвучена. Ценник базового варианта модели предыдущего поколения составляет порядка 4 875 000 рублей.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 11:45

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