Компания Renault презентовала концепт-кар Kangoo Z.E.





Дизайн автомобиля не отходит от принятых в компании стандартов и перекликается с корпоративным стилем Renault. Внесены изменения в оптику машины, а кузов новой модели стал похож на Renault Dokker, который представлен на европейском рынке как Dacia. Отличительной чертой нового внешнего вида является светодиодная полоска, проходящая через переднюю часть автомобиля и обрамляющая логотип. Такое же дизайнерское решение применено для задней части машины.Чем будет оснащена модель информации пока нет. Фургон Kangoo Z.E., который на данный момент запущен в серийное производство, оснащен электрическим мотором в 60 лошадиных сил, проехать на одном заряде батарей можно проехать около 270 километров. Площадкой для сборки новой модели станет завод Мобёже на севере Франции. Компания Renault вложила в модернизацию этого предприятия около полумиллиона евро.Текущее поколение Kangoo Z.E. на электротяге можно приобрести и в России. Минимальная цена за машину составляет 2 619 000 рублей.