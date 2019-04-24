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Компания Renault презентовала концепт-кар Kangoo Z.E.

Компания Renault показала новый концепт-кар Kangoo Z.E. Предполагается, что машина получит измененный дизайн и электромотор.
Компания Renault презентовала концепт-кар Kangoo Z.E.

Дизайн автомобиля не отходит от принятых в компании стандартов и перекликается с корпоративным стилем Renault. Внесены изменения в оптику машины, а кузов новой модели стал похож на Renault Dokker, который представлен на европейском рынке как Dacia. Отличительной чертой нового внешнего вида является светодиодная полоска, проходящая через переднюю часть автомобиля и обрамляющая логотип. Такое же дизайнерское решение применено для задней части машины.

Чем будет оснащена модель информации пока нет. Фургон Kangoo Z.E., который на данный момент запущен в серийное производство, оснащен электрическим мотором в 60 лошадиных сил, проехать на одном заряде батарей можно проехать около 270 километров. Площадкой для сборки новой модели станет завод Мобёже на севере Франции. Компания Renault вложила в модернизацию этого предприятия около полумиллиона евро.

Текущее поколение Kangoo Z.E. на электротяге можно приобрести и в России. Минимальная цена за машину составляет 2 619 000 рублей.



 
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Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 11:25

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