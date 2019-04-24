Эксперты назвали ТОП-10 наиболее популярных подержанных лифтбеков в РФ





Первое место в списке досталось Skoda Octavia. Сообщается, что порядка 49,4 тысячи подержанных автомобилей этой марки были проданы в РФ за 2018 год. Данное авто и раньше лидировало в ТОП-10 наиболее популярных подержанных лифтбеков в России и существенно опережало по популярности остальных претендентов. Далее в списке идут такие марки, как Ford Mondeo, LADA 2191, Renault Laguna, Skoda Rapid, Mazda6, Skoda Superb, Mitsubishi Carisma, Chery Amulet и Opel Vectra.Эксперты особо отмечают, что наибольший рост популярности в категории авто с пробегом наблюдается у LADA 2191. Данную марку машины приобрели около 17,4 тысячи покупателей, а это почти в 1,5 раза больше, чем в 2017 году. Специалисты предполагают, что продукция отечественного производства сможет не только стать достойным конкурентом, но и превзойти зарубежные марки автомобилей.