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Эксперты назвали ТОП-10 наиболее популярных подержанных лифтбеков в РФ

Эксперты назвали ТОП-10 наиболее популярных подержанных лифтбеков в Российской Федерации. Список составлен на основании 108 тысяч автомобилей с пробегом, купленных на территории страны за 2018 год.
Эксперты назвали ТОП-10 наиболее популярных подержанных лифтбеков в РФ

Первое место в списке досталось Skoda Octavia. Сообщается, что порядка 49,4 тысячи подержанных автомобилей этой марки были проданы в РФ за 2018 год. Данное авто и раньше лидировало в ТОП-10 наиболее популярных подержанных лифтбеков в России и существенно опережало по популярности остальных претендентов. Далее в списке идут такие марки, как Ford Mondeo, LADA 2191, Renault Laguna, Skoda Rapid, Mazda6, Skoda Superb, Mitsubishi Carisma, Chery Amulet и Opel Vectra.

Эксперты особо отмечают, что наибольший рост популярности в категории авто с пробегом наблюдается у LADA 2191. Данную марку машины приобрели около 17,4 тысячи покупателей, а это почти в 1,5 раза больше, чем в 2017 году. Специалисты предполагают, что продукция отечественного производства сможет не только стать достойным конкурентом, но и превзойти зарубежные марки автомобилей.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 12:37

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