Новое исследование по болезни Альцгеймера выявило связь между холестерином и производными белка





Белок в организме распадается на мелкие фрагменты, включая растворимую версию APP и «бета» форму. Молекулы, вырываясь на свободу, атакуют нервные клетки, что приводит к возрастанию потери когнитивных способностей. Мутации в APP связаны с редкими случаями наследственных форм болезни Альцгеймера. Специалисты Университета Вандербильта в Теннесси и их коллеги из Института мозга при Атлантическом университете Флориды внедрили pH-чувствительные флуоресцентные метки в клетки крыс. В ходе наблюдений эксперты заметили активность в мембранах синапса, а также встречу APP и холестерина, что стало неожиданностью.Команду исследователей заинтриговал результат, так как специфическая связь между этими соединениями отсутствует. Белок-предшественник амилоида, допускают ученые, может являться одним из многих соучастников, способствующих дефициту холестерина. Открытие говорит о том, что любые потенциальные лекарства, предназначенные для лечения амилоидных бляшек, могут оказаться неэффективными. Специалисты намерены продолжить работу в данном направлении.