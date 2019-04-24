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Новое исследование по болезни Альцгеймера выявило связь между холестерином и производными белка
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Новое исследование по болезни Альцгеймера выявило связь между холестерином и производными белка

Американские специалисты провели исследование, представляющее собой метод диагностики холестерина в мембранах синапсов, считающегося основным виновником развития болезни Альцгеймера, в мембранах синапсов. Результаты работы удивили экспертов, показав связь между холестерином и растворимым APP.
Новое исследование по болезни Альцгеймера выявило связь между холестерином и производными белка

Белок в организме распадается на мелкие фрагменты, включая растворимую версию APP и «бета» форму. Молекулы, вырываясь на свободу, атакуют нервные клетки, что приводит к возрастанию потери когнитивных способностей. Мутации в APP связаны с редкими случаями наследственных форм болезни Альцгеймера. Специалисты Университета Вандербильта в Теннесси и их коллеги из Института мозга при Атлантическом университете Флориды внедрили pH-чувствительные флуоресцентные метки в клетки крыс. В ходе наблюдений эксперты заметили активность в мембранах синапса, а также встречу APP и холестерина, что стало неожиданностью.

Команду исследователей заинтриговал результат, так как специфическая связь между этими соединениями отсутствует. Белок-предшественник амилоида, допускают ученые, может являться одним из многих соучастников, способствующих дефициту холестерина. Открытие говорит о том, что любые потенциальные лекарства, предназначенные для лечения амилоидных бляшек, могут оказаться неэффективными. Специалисты намерены продолжить работу в данном направлении.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 10:44

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