АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Новое исследование по болезни Альцгеймера выявило связь между холестерином и производными белка
EUR 71.75 USD 63.79
Курс валют на 24.04.2019

В Челябинской области на обочине дороги обнаружили тело младенца

В Челябинской области прохожие обнаружили деревянный гроб с младенцем, который лежал на обочине сельской дороги. О происшествии сообщает издание Znak.com, ссылаясь на правоохранительные органы.
В Челябинской области на обочине дороги обнаружили тело младенца

Тело ребенка было обнаружено на улице Степана Разина в Селе Бердяуш Саткинского района. На место происшествия сразу прибыла следственно-оперативная группа. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий удалось установить мать младенца. Ею оказалась местная жительница. Женщине 31 год и она ранее не привлекалась к уголовной ответственности. Сейчас с ней работают сотрудники правоохранительных органов и пытаются выяснить все обстоятельства происшествия. Умер ли ребенок насильственной смертью пока неизвестно.

Это происшествие стоит на контроле у прокуратуры Челябинской области. Также назначена проверка относительно соблюдениея законов об охране детей и материнства.



 
+Дзен +Яндекс новости
Происшествия
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 10:35

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Новое исследование по болезни
Пользователи «поймали» жену Дмитрия
В Челябинской области на обочине дороги
В Китае официально представили Meizu 16s
«Фатальное число»: Юлия Началова узнала
Роструд составил рейтинг самых
Кристина Дерябина: «Егору Холявину не
Филипп Киркоров будет болеть за дочь
Новенькая участница «Дома-2» прямо на
Ученые научились распознавать рак
Прибывший в Россию Ким Чен Ын отказался
«Совсем плох»: Коллега Евгения
Осенью у Юлии Ефременковой
ВМС США разрабатывают правила для
Meizu презентовала конкурента AirPods 2
Жене Андрея Черкасова «досталось» за
Николь Кидман снялась в откровенной
Специалисты рассказали о способах
Звезда «Дома-2» Дарья Пынзарь
Эксперты рассказали, как определить
Перестановка ДНК может указывать на
В Санкт-Петербурге произошло
Иван Краско вернулся жить к бывшей жене
Звезда «Дома-2» Лена Хромина рассталась
Google Maps будет отображать станции
Минкомсвязи: Сетевое покрытие
Диетологи подсчитали, сколько яиц можно
Названа дата последнего выступления
На западе Москвы при пожаре в частном
Ирина Пинчук ищет для аренды комнату в
Просмотреть все новости