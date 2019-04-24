В Челябинской области на обочине дороги обнаружили тело младенца





В Челябинской области прохожие обнаружили деревянный гроб с младенцем, который лежал на обочине сельской дороги. О происшествии сообщает издание Znak.com, ссылаясь на правоохранительные органы.Тело ребенка было обнаружено на улице Степана Разина в Селе Бердяуш Саткинского района. На место происшествия сразу прибыла следственно-оперативная группа. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий удалось установить мать младенца. Ею оказалась местная жительница. Женщине 31 год и она ранее не привлекалась к уголовной ответственности. Сейчас с ней работают сотрудники правоохранительных органов и пытаются выяснить все обстоятельства происшествия. Умер ли ребенок насильственной смертью пока неизвестно.Это происшествие стоит на контроле у прокуратуры Челябинской области. Также назначена проверка относительно соблюдениея законов об охране детей и материнства.