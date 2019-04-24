Вадим Галыгин станет отцом в третий раз

Вадим Галыгин предпочитает скрывать от общественности подробности своей личной жизни. У юмориста есть сын Вадим от супруги Ольги Вайнилович и дочь Таисия от предыдущих отношений. Несколько месяцев назад в Сети появились слухи о том, что продюсер скоро станет отцом в третий раз. Поклонники знаменитой супружеской пары заметили, что на последних снимках Ольги Вайнилович в Instagram, ее фигура заметно изменилась.Недавно возлюбленная Вадима Галыгина перестала скрывать свою беременность и опубликовала в социальной сети фотографию с округлившимся животом. Сам продюсер и юморист никак не комментирует "интересное положение" своей супруги. Преданные поклонники уже начали поздравлять звездную пару с предстоящим пополнением в семье. Напомним, что о дочери Вадима Галыгина стало известно, только когда ей исполнилось 18 лет, до этого юморист скрывал ее от общественности.