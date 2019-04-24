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В Китае официально представили Meizu 16s

Накануне в Китае состоялась официальная презентация смартфона Meizu 16s. Компания удивила оригинальностью решений.
В Китае официально представили Meizu 16s

Смартфон поредставлен практически безрамочным благодаря SuperAMOLED-экрану диагональю 6,2 дюйма с разрешением FullHD. Главная особенность дисплея – встроенный сканер отпечатков пальцев. Удивил флагман и своими камерами. Основная состоит из двух модулей на 48 и 20 мегапикселей и оснащена системой стабилизации изображения и улучшенным режимом ночной съёмки, а фронтальная имеет разрешение в 20 мегапикселей и способна распознать лицо владельца за 0,2 секунды.

Также особенностями этого смартфона стало внедрение NFC-модуля для безконтактной оплаты товаров и услуг, динамиков, которые громче на 20%, чем у предыдущей версии. Однако нет отдельного разъёма для наушников, поэтому их подключить можно только через переходник для USB Type-C.

Технические характеристики флагмана соответствуют заявленным ранее. Телефон оснащён процессором Qualcomm Snapdragon 855, аккумулятором на 3600 мАч, ОЗУ на 6 или 8 Гб, внутренней памятью 128 или 256 Гб, интерфейсами Wi-Fi, GPS, Bluetooth 5.0. Работает устройство под управлением ОС Android 9.0 Pie с собственной оболочкой от Meizu - Flyme 7.2.3.

Новинка поступит в продажу с 28 апреля. Цены на смартфон стартуют от $475.



 
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Технологии
Добавил: Кононенко Илья Сегодня, 10:31

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