В Китае официально представили Meizu 16s





Смартфон поредставлен практически безрамочным благодаря SuperAMOLED-экрану диагональю 6,2 дюйма с разрешением FullHD. Главная особенность дисплея – встроенный сканер отпечатков пальцев. Удивил флагман и своими камерами. Основная состоит из двух модулей на 48 и 20 мегапикселей и оснащена системой стабилизации изображения и улучшенным режимом ночной съёмки, а фронтальная имеет разрешение в 20 мегапикселей и способна распознать лицо владельца за 0,2 секунды.Также особенностями этого смартфона стало внедрение NFC-модуля для безконтактной оплаты товаров и услуг, динамиков, которые громче на 20%, чем у предыдущей версии. Однако нет отдельного разъёма для наушников, поэтому их подключить можно только через переходник для USB Type-C.Технические характеристики флагмана соответствуют заявленным ранее. Телефон оснащён процессором Qualcomm Snapdragon 855, аккумулятором на 3600 мАч, ОЗУ на 6 или 8 Гб, внутренней памятью 128 или 256 Гб, интерфейсами Wi-Fi, GPS, Bluetooth 5.0. Работает устройство под управлением ОС Android 9.0 Pie с собственной оболочкой от Meizu - Flyme 7.2.3.Новинка поступит в продажу с 28 апреля. Цены на смартфон стартуют от $475.