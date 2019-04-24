АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Новое исследование по болезни Альцгеймера выявило связь между холестерином и производными белка
EUR 71.75 USD 63.79
Курс валют на 24.04.2019

Кристина Дерябина: «Егору Холявину не могут помочь даже родители»

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Кристина Дерябина пытается спасти своего коллегу и близкого приятеля Егора Холявина. По словам блондинки, «Русскому Кену» не могут помочь даже его родственники.

Кристина Дерябина: «Егору Холявину не могут помочь даже родители»

Ни для кого не является секретом, что Холявин в погоне за идеальным внешним видом не только перенес больше 10 пластических операций, но и продолжает изнурять себя жесткими диетами. Не так давно Егор и сам признался, что довел себя до такого страшного заболевания, как анорексия и даже попросил поклонников дать ему совет, как можно набрать вес.

В социальных сетях каждый день появляется новая информация о жизни «Русского Кена». Поговаривают, что Холявин украл ценные вещи в квартире у своих приятелей, а его жизнь находится на грани смерти. Журналистам удалось связаться с близкой подругой Егора и узнать из первых уст, как на сегодняшний день себя чувствует экс-участник «Дома-2».

По словам Кристины Дерябиной, она пытается все сделать для того, чтобы помочь другу, однако все ее старания раз за разом терпят неудачу.

«Родители Егора в шоке..» - подчеркнула блондинка.


Кристина Дерябина: «Егору Холявину не могут помочь даже родители»

Оказывается, что родственники Холявина пытаются ему помочь, но ничего не могут сделать. В итоге отцу и матери Егора приходиться просто наблюдать за тем, как их сын «совсем пропадает».

«Он высох..», - заявила Кристина.

Также редакторам Dom2Life удалось дозвониться до Холявина, который с первых же минут шокировал их своими словами.

«Умираю! Помогите», - обратился Егор к журналистам.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:19

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Новое исследование по болезни
Пользователи «поймали» жену Дмитрия
В Челябинской области на обочине дороги
В Китае официально представили Meizu 16s
«Фатальное число»: Юлия Началова узнала
Роструд составил рейтинг самых
Кристина Дерябина: «Егору Холявину не
Филипп Киркоров будет болеть за дочь
Новенькая участница «Дома-2» прямо на
Ученые научились распознавать рак
Прибывший в Россию Ким Чен Ын отказался
«Совсем плох»: Коллега Евгения
Осенью у Юлии Ефременковой
ВМС США разрабатывают правила для
Meizu презентовала конкурента AirPods 2
Жене Андрея Черкасова «досталось» за
Николь Кидман снялась в откровенной
Специалисты рассказали о способах
Звезда «Дома-2» Дарья Пынзарь
Эксперты рассказали, как определить
Перестановка ДНК может указывать на
В Санкт-Петербурге произошло
Иван Краско вернулся жить к бывшей жене
Звезда «Дома-2» Лена Хромина рассталась
Google Maps будет отображать станции
Минкомсвязи: Сетевое покрытие
Диетологи подсчитали, сколько яиц можно
Названа дата последнего выступления
На западе Москвы при пожаре в частном
Ирина Пинчук ищет для аренды комнату в
Просмотреть все новости