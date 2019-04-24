Кристина Дерябина: «Егору Холявину не могут помочь даже родители»
Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Кристина Дерябина пытается спасти своего коллегу и близкого приятеля Егора Холявина. По словам блондинки, «Русскому Кену» не могут помочь даже его родственники.
Ни для кого не является секретом, что Холявин в погоне за идеальным внешним видом не только перенес больше 10 пластических операций, но и продолжает изнурять себя жесткими диетами. Не так давно Егор и сам признался, что довел себя до такого страшного заболевания, как анорексия и даже попросил поклонников дать ему совет, как можно набрать вес.
В социальных сетях каждый день появляется новая информация о жизни «Русского Кена». Поговаривают, что Холявин украл ценные вещи в квартире у своих приятелей, а его жизнь находится на грани смерти. Журналистам удалось связаться с близкой подругой Егора и узнать из первых уст, как на сегодняшний день себя чувствует экс-участник «Дома-2».
По словам Кристины Дерябиной, она пытается все сделать для того, чтобы помочь другу, однако все ее старания раз за разом терпят неудачу.
Оказывается, что родственники Холявина пытаются ему помочь, но ничего не могут сделать. В итоге отцу и матери Егора приходиться просто наблюдать за тем, как их сын «совсем пропадает».
Также редакторам Dom2Life удалось дозвониться до Холявина, который с первых же минут шокировал их своими словами.
Ни для кого не является секретом, что Холявин в погоне за идеальным внешним видом не только перенес больше 10 пластических операций, но и продолжает изнурять себя жесткими диетами. Не так давно Егор и сам признался, что довел себя до такого страшного заболевания, как анорексия и даже попросил поклонников дать ему совет, как можно набрать вес.
В социальных сетях каждый день появляется новая информация о жизни «Русского Кена». Поговаривают, что Холявин украл ценные вещи в квартире у своих приятелей, а его жизнь находится на грани смерти. Журналистам удалось связаться с близкой подругой Егора и узнать из первых уст, как на сегодняшний день себя чувствует экс-участник «Дома-2».
По словам Кристины Дерябиной, она пытается все сделать для того, чтобы помочь другу, однако все ее старания раз за разом терпят неудачу.
«Родители Егора в шоке..» - подчеркнула блондинка.
Оказывается, что родственники Холявина пытаются ему помочь, но ничего не могут сделать. В итоге отцу и матери Егора приходиться просто наблюдать за тем, как их сын «совсем пропадает».
«Он высох..», - заявила Кристина.
Также редакторам Dom2Life удалось дозвониться до Холявина, который с первых же минут шокировал их своими словами.
«Умираю! Помогите», - обратился Егор к журналистам.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:19