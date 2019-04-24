АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Новое исследование по болезни Альцгеймера выявило связь между холестерином и производными белка
EUR 71.75 USD 63.79
Курс валют на 24.04.2019

Роструд составил рейтинг самых травмоопасных сфер деятельности

Аналитический отдел Роструда опубликовал перечень самых опасных сфер деятельности в России. При составлении рейтинга учитывалось количество летальных случаев на производстве.
Роструд составил рейтинг самых травмоопасных сфер деятельности

Первенство досталось строительной сфере, которая имеет 21% погибших из всех случаев на производстве. На втором месте оказалось обрабатывающее производство, которое с 17% смертей. Далее расположилось сразу несколько сфер деятельности: охота, рыбная ловля и рыбоводство, сельское и лесное хозяйство, которые набрали по 13% летальных случаев. Закрывают список наиболее опасных видов деятельности сфера транспортировки и хранения и добыча полезных ископаемых, каждая из которых имеет по 12% погибших во время производства.

Общее количество ЧП на производствах за 2018 год составило 5 400 пришествий. Чаще всего причинами несчастных случаев становятся падение с высоты, дорожно-транспортные происшествия, неисправность или неправильная эксплуатация технических средств и механизмов, а также обрушение различных объектов. Эксперты отмечают, что с целью предотвращения и сокращения чрезвычайных происшествий на производстве необходимо систематически проводить инструктаж с личным составом и следить за условиями труда. Сотрудники должны быть обеспечены качественными спецсредствами и защитой, ведь жизнь человека – главная прерогатива в любой ситуации.



 
+Дзен +Яндекс новости
Общество
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 10:23

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Новое исследование по болезни
Пользователи «поймали» жену Дмитрия
В Челябинской области на обочине дороги
В Китае официально представили Meizu 16s
«Фатальное число»: Юлия Началова узнала
Роструд составил рейтинг самых
Кристина Дерябина: «Егору Холявину не
Филипп Киркоров будет болеть за дочь
Новенькая участница «Дома-2» прямо на
Ученые научились распознавать рак
Прибывший в Россию Ким Чен Ын отказался
«Совсем плох»: Коллега Евгения
Осенью у Юлии Ефременковой
ВМС США разрабатывают правила для
Meizu презентовала конкурента AirPods 2
Жене Андрея Черкасова «досталось» за
Николь Кидман снялась в откровенной
Специалисты рассказали о способах
Звезда «Дома-2» Дарья Пынзарь
Эксперты рассказали, как определить
Перестановка ДНК может указывать на
В Санкт-Петербурге произошло
Иван Краско вернулся жить к бывшей жене
Звезда «Дома-2» Лена Хромина рассталась
Google Maps будет отображать станции
Минкомсвязи: Сетевое покрытие
Диетологи подсчитали, сколько яиц можно
Названа дата последнего выступления
На западе Москвы при пожаре в частном
Ирина Пинчук ищет для аренды комнату в
Просмотреть все новости