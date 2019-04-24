Роструд составил рейтинг самых травмоопасных сфер деятельности





Первенство досталось строительной сфере, которая имеет 21% погибших из всех случаев на производстве. На втором месте оказалось обрабатывающее производство, которое с 17% смертей. Далее расположилось сразу несколько сфер деятельности: охота, рыбная ловля и рыбоводство, сельское и лесное хозяйство, которые набрали по 13% летальных случаев. Закрывают список наиболее опасных видов деятельности сфера транспортировки и хранения и добыча полезных ископаемых, каждая из которых имеет по 12% погибших во время производства.Общее количество ЧП на производствах за 2018 год составило 5 400 пришествий. Чаще всего причинами несчастных случаев становятся падение с высоты, дорожно-транспортные происшествия, неисправность или неправильная эксплуатация технических средств и механизмов, а также обрушение различных объектов. Эксперты отмечают, что с целью предотвращения и сокращения чрезвычайных происшествий на производстве необходимо систематически проводить инструктаж с личным составом и следить за условиями труда. Сотрудники должны быть обеспечены качественными спецсредствами и защитой, ведь жизнь человека – главная прерогатива в любой ситуации.