«Фатальное число»: Юлия Началова узнала дату своей смерти несколько лет назад





Анна Исаева, присутствовавшая с Началовой во время беседы с медиумом, оказавшегося вместе с ними на одной съемочной площадке, не придала значения его словам, но звезду они встревожили. Помощница певицы давно забыла это страшное предсказание, а вспомнила о нем, лишь стоя у гроба покойной исполнительницы. Слова экстрасенса стали действительно пророческими, ведь именно 16 марта Началова скончалась в клинике. Со дня смерти знаменитости прошло уже 40 дней, но ее близким, коллегам и поклонникам до сих пор сложно поверить в случившееся.По словам PR-менеджера, звезда часто посещала гадалок. Однажды ясновидящая напугала Началову, рассказав о завистливой подруге, которая якобы навела на нее порчу. По описанным гадалкой чертам артистка «вычислила» приятельницу и разорвала с ней отношения, хотя они дружили много лет. Исаева всегда относилась к экстрасенсам и всяческой магии скептически, а исполнительница свято верила во все это.