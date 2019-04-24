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«Фатальное число»: Юлия Началова узнала дату своей смерти несколько лет назад

PR-менеджер Юлии Началовой заявила, что певица знала о дне своей смерти задолго до трагедии. Экстрасенс предупредила артистку, что 16 марта 2019 года станет для нее фатальным.
«Фатальное число»: Юлия Началова узнала дату своей смерти несколько лет назад

Анна Исаева, присутствовавшая с Началовой во время беседы с медиумом, оказавшегося вместе с ними на одной съемочной площадке, не придала значения его словам, но звезду они встревожили. Помощница певицы давно забыла это страшное предсказание, а вспомнила о нем, лишь стоя у гроба покойной исполнительницы. Слова экстрасенса стали действительно пророческими, ведь именно 16 марта Началова скончалась в клинике. Со дня смерти знаменитости прошло уже 40 дней, но ее близким, коллегам и поклонникам до сих пор сложно поверить в случившееся.
«Фатальное число»: Юлия Началова узнала дату своей смерти несколько лет назад

По словам PR-менеджера, звезда часто посещала гадалок. Однажды ясновидящая напугала Началову, рассказав о завистливой подруге, которая якобы навела на нее порчу. По описанным гадалкой чертам артистка «вычислила» приятельницу и разорвала с ней отношения, хотя они дружили много лет. Исаева всегда относилась к экстрасенсам и всяческой магии скептически, а исполнительница свято верила во все это.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 10:30

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