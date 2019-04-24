Осенью у Юлии Ефременковой заканчивается контракт с «Дом-2»
В социальных сетях появилась информация о том, когда именно у Юлии Ефременковой заканчивается контракт с реалити-шоу «Дом-2». По сведениям, уже этой осенью девушка покинет пост ведущей телестройки.
Многие поклонники «Дома-2» до сих пор хорошо помнят те времена, когда Ефременкову только назначили на должность ведущей проекта, ведь тогда Юлию никто не воспринимал серьезно, поэтому практически все зрители были уверены, что совсем скоро девушка сама захочет навсегда покинуть шоу.
Как бы то ни было, но этого так и не произошло, и Юлия по-прежнему является ведущей «Дома-2». Впрочем, в Сети появились слухи, что совсем скоро контракт с реалити-шоу у Ефременковой закончится, а продюсеры не планируют продолжать сотрудничать с ней.
На сегодняшний день ни Юлия, ни администрация «Дома-2» пока никак не комментируют эти сплетни. Ефременкова и руководство телестройки не подтверждают, но и не опровергают их, что позволяет поклонникам реалити сделать выводы об их правдивости.
Считанные часы назад в Сети появились сведения, которые говорят о том, что уже этой осенью Ефременкова покинет пост ведущей «Дома-2». Также выяснилось, что на место Юлии уже нашлись претенденты. По слухам, руководство телестройки рассматривает несколько кандидатур: Артема Сороку, Валерия Блюменкранца, а также бывшую участницу реалити-шоу Ирину Пинчук.
Многие поклонники «Дома-2» до сих пор хорошо помнят те времена, когда Ефременкову только назначили на должность ведущей проекта, ведь тогда Юлию никто не воспринимал серьезно, поэтому практически все зрители были уверены, что совсем скоро девушка сама захочет навсегда покинуть шоу.
Как бы то ни было, но этого так и не произошло, и Юлия по-прежнему является ведущей «Дома-2». Впрочем, в Сети появились слухи, что совсем скоро контракт с реалити-шоу у Ефременковой закончится, а продюсеры не планируют продолжать сотрудничать с ней.
На сегодняшний день ни Юлия, ни администрация «Дома-2» пока никак не комментируют эти сплетни. Ефременкова и руководство телестройки не подтверждают, но и не опровергают их, что позволяет поклонникам реалити сделать выводы об их правдивости.
Считанные часы назад в Сети появились сведения, которые говорят о том, что уже этой осенью Ефременкова покинет пост ведущей «Дома-2». Также выяснилось, что на место Юлии уже нашлись претенденты. По слухам, руководство телестройки рассматривает несколько кандидатур: Артема Сороку, Валерия Блюменкранца, а также бывшую участницу реалити-шоу Ирину Пинчук.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 09:50