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Ученые научились распознавать рак легких до первых симптомов

Исследователи Бостонского университета определили геномные аномалии развития тканей дыхательной системы человека, которые могут быть обнаружены до того, как в организме будет зафиксирована предраковая активность. Они связаны с работой иммунной системы. Врачи предполагают, что это поможет предотвратить развитие онкологической патологии дыхательных путей.
Ученые научились распознавать рак легких до первых симптомов

Ученые отмечают, что в легких человека происходит множество процессов, которые предшествуют развитию рака легких. Если их идентифицировать, то на них возможно повлиять и изменить ход событий. Специалисты предполагают выявить группу риска и работать над выявлением патологических предраковых процессов. В первую очередь они обратят внимание на курильщиков со стажем.

Предполагается разработать терапевтическое средство, которое активизирует иммунитет. Онкологические новообразования имеют защиту от иммунной системы, это позволяет им развиваться беспрепятственно. С помощью средства ученые надеются настроить иммунитет таким образом, чтобы он атаковал раковые клетки.



 
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Наука
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 10:06

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