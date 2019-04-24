Прибывший в Россию Ким Чен Ын отказался попробовать каравай
Ким Чен Ын, прибыв на станцию Хасан, относящуюся к Дальневосточной железной дороге, на специальном поезде, заявил, что рад оказаться в России. Однако глава КНДР отказался попробовать традиционный каравай.
Как сообщается в пресс-центре администрации Приморского края, высокопоставленного гостя на российской земле встретили губернатор региона Олег Кожемяко, а также Александр Козлов, министр развития Арктики и Дальнего Востока. Российские чиновники и корейский лидер провели короткий диалог. Руководитель Приморья вспомнил, как, работая в Амурской области, виделся с Ким Чен Иром, отцом главы КНДР. Председатель Госсовета Северной Кореи отметил, что намерен сделать свои визиты в РФ регулярными, а нынешнее прибытие назвал «первым шагом».
Ким Чен Ыну, согласно русской традиции, преподнесли хлеб и соль, но он не попробовал дары. Однако высокопоставленный гость не отказался посетить «Домик Ким Ир Сена», после чего, сев в бронепоезд, отправился в Уссурийск, а затем во Владивосток, где 25 апреля должны состояться переговоры между лидерами России и Северной Кореи, передает «ПолитЭксперт».
Как сообщается в пресс-центре администрации Приморского края, высокопоставленного гостя на российской земле встретили губернатор региона Олег Кожемяко, а также Александр Козлов, министр развития Арктики и Дальнего Востока. Российские чиновники и корейский лидер провели короткий диалог. Руководитель Приморья вспомнил, как, работая в Амурской области, виделся с Ким Чен Иром, отцом главы КНДР. Председатель Госсовета Северной Кореи отметил, что намерен сделать свои визиты в РФ регулярными, а нынешнее прибытие назвал «первым шагом».
Ким Чен Ыну, согласно русской традиции, преподнесли хлеб и соль, но он не попробовал дары. Однако высокопоставленный гость не отказался посетить «Домик Ким Ир Сена», после чего, сев в бронепоезд, отправился в Уссурийск, а затем во Владивосток, где 25 апреля должны состояться переговоры между лидерами России и Северной Кореи, передает «ПолитЭксперт».
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 09:58