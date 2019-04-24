Филипп Киркоров будет болеть за дочь Алсу в финале «Голос. Дети»





Киркоров говорит, что у девочки очень своеобразный и трогательный тембр голоса, похожий на мамин. Также артист подметил сложность ситуации, в которой участница находится, поскольку она дочь известной певицы, поэтому к ней все относятся немного предвзято. От ребенка требуют большего, чем могли бы требовать, будь она простой девочкой.Однако Микелла смогла все выдержать и показать достойный уровень. Не зря её пригласил поработать Анатолий Крол – известный музыкант. Также её талант увидели миллионы зрителей, которые отдали за девочку свои голоса. Своими силами она добралась до финала, и Киркоров будет держать за неё свои кулаки.