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Филипп Киркоров будет болеть за дочь Алсу в финале «Голос. Дети»

Известный певец Филлип Киркоров рассказал, что будет болеть за дочь Алсу в финале программы «Голос. Дети». Его решение не связано с профессиональной солидарностью, ему просто очень нравится голос Микеллы.
Филипп Киркоров будет болеть за дочь Алсу в финале «Голос. Дети»

Киркоров говорит, что у девочки очень своеобразный и трогательный тембр голоса, похожий на мамин. Также артист подметил сложность ситуации, в которой участница находится, поскольку она дочь известной певицы, поэтому к ней все относятся немного предвзято. От ребенка требуют большего, чем могли бы требовать, будь она простой девочкой.

Однако Микелла смогла все выдержать и показать достойный уровень. Не зря её пригласил поработать Анатолий Крол – известный музыкант. Также её талант увидели миллионы зрителей, которые отдали за девочку свои голоса. Своими силами она добралась до финала, и Киркоров будет держать за неё свои кулаки.



 
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Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 10:15

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