Специалисты рассказали о способах защиты от угарного газа





В связи с глобальным потеплением количество лесных пожаров на севере значительно возросло. Это связано не только с погодными условиями, но и с технической неподготовленностью к такому явлению. В результате города окутывает густой дым, который негативно сказывается на здоровье человека.При взаимодействии с организмом угарный газ блокирует передачу кислорода ко всем клеткам, что приводит к гипоксии. Из-за этого сердце начинает биться чаще, пытаясь компенсировать недостачу, вызывая тахикардию. В таких случаях необходимо ввести в организм человека препарат, который освобождает гемоглобин от окиси углерода. Именно поэтому в зоне повышенного риска находятся люди с проблемами сердечно-сосудистой системы.При отравлении угарным газом необходимо вывести пострадавшего на свежий воздух, что может стать проблемой в случае смога. Именно в такой ситуации поможет компактный баллончик с кислородом, который можно носить с собой в сумке. Объём такого гаджета примерно от 9 до 17 литров воздуха, при этом весит он всего 200 грамм. Это средство поможет оказать первую помощь при отравлении угарным газом даже в экстренной ситуации.Однако полезен он не только в случае массового загрязнения воздуха. Кислород можно вдыхать несколько раз в день для улучшения работы сердечно-сосудистой системы и органов дыхания. Стоит обзавестись таким баллончиком людям, которые находятся в зоне риска – пожилые люди, дети и беременные женщины. Эксперты отмечают, что лучше быть подготовленным к экстренной ситуации, чем надеется на удачный случай.