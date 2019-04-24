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Перестановка ДНК может указывать на риск развития множественной миеломы
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Перестановка ДНК может указывать на риск развития множественной миеломы

Западные специалисты обнаружили особенность, определяющую множественную миелому - злокачественную плазмоклеточную опухоль или риски ее возникновения. Как показало исследование, в клетках новообразования часто встречаются перестановки ДНК и дополнительные хромосомы.
Перестановка ДНК может указывать на риск развития множественной миеломы

Научная работа проводилась специалистами отделения гематологии и онкологии в Институте рака Winship при содействии сотрудников Школы медицины при Университете Эмори. Результаты представлены в журнале Nature Communications. Эксперты проанализировали данные пациентов с множественной миеломой из США и Европы, взятые из исследовательского фонда заболевания CoMMPass.

В клетках раковой плазмоклеточной опухоли, как выяснилось, часто присутствуют дополнительные хромосомы и перестановки ДНК, включая хорошо известный онкоген IGL - иммуноглобулин лямбда. У десяти пациентов обнаружились его различные формы за три года до диагностики миеломы.

На основе результатов исследования команда специалистов разрабатывает геномный тест для различных типов транслокаций IGL. Это поможет выявить болезнетворные клетки на ранних стадиях их развития и найти наиболее эффективный способ профилактики или лечения заболевания.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 09:02

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