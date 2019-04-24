В Санкт-Петербурге произошло смертельное ДТП с наездом на пешехода





Согласно распространившейся информации, женщина погибла под колесами автомобиля Audi. По предварительным данным, происшествие произошло вне зоны пешеходного перехода. Очевидцы отмечают, что гражданка вышла на дорогу в неположенном месте с двумя авоськами, которые после аварии оказались разбросанными по проезжей части. Информация уточняется, комментариев от сотрудников дорожной полиции пока не поступало.