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В Санкт-Петербурге произошло смертельное ДТП с наездом на пешехода

В Санкт-Петербурге вчера, 23 апреля, в ночное время произошло смертельное ДТП с наездом на пешехода. Инцидент случился на Варшавской улице, о чем сообщают очевидцы в социальных сетях.
В Санкт-Петербурге произошло смертельное ДТП с наездом на пешехода

Согласно распространившейся информации, женщина погибла под колесами автомобиля Audi. По предварительным данным, происшествие произошло вне зоны пешеходного перехода. Очевидцы отмечают, что гражданка вышла на дорогу в неположенном месте с двумя авоськами, которые после аварии оказались разбросанными по проезжей части. Информация уточняется, комментариев от сотрудников дорожной полиции пока не поступало.



 
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Добавил: Гаркуша Наталья Сегодня, 08:59

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