В Санкт-Петербурге произошло смертельное ДТП с наездом на пешехода
В Санкт-Петербурге вчера, 23 апреля, в ночное время произошло смертельное ДТП с наездом на пешехода. Инцидент случился на Варшавской улице, о чем сообщают очевидцы в социальных сетях.
Согласно распространившейся информации, женщина погибла под колесами автомобиля Audi. По предварительным данным, происшествие произошло вне зоны пешеходного перехода. Очевидцы отмечают, что гражданка вышла на дорогу в неположенном месте с двумя авоськами, которые после аварии оказались разбросанными по проезжей части. Информация уточняется, комментариев от сотрудников дорожной полиции пока не поступало.
Согласно распространившейся информации, женщина погибла под колесами автомобиля Audi. По предварительным данным, происшествие произошло вне зоны пешеходного перехода. Очевидцы отмечают, что гражданка вышла на дорогу в неположенном месте с двумя авоськами, которые после аварии оказались разбросанными по проезжей части. Информация уточняется, комментариев от сотрудников дорожной полиции пока не поступало.
Происшествия
Добавил: Гаркуша Наталья Сегодня, 08:59