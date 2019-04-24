Эксперты рассказали, как определить битый автомобиль





Первое, на что нужно обратить внимание – блеск кузова, особенно, если машина уже в возрасте и со значительным пробегом. С большой вероятностью можно утверждать, что такой автомобиль перекрашивали, а значит,возможно, он был в ДТП. Проверить этот факт можно при помощи прибора – измерителя толщины лакокрасочного покрытия. Также не лишним будет взять с собой эксперта, который не только определит перекрашенное авто, но и подскажет на какие моменты обратить внимание.Второе – это болты креплений, которые отличаются от остальных. Это может говорить о том, что деталь меняли после её повреждения в аварии. Ещё один признак, который указывает на плохое прошлое автомобиля – неравномерность зазоров между кузовными частями. Также поможет опознать машину после ДТП наличие шильдиков, которые должны обязательно стоять на своих местах.В конце эксперты порекомендовали сравнить маркировку стёкол и ремней безопасности, а именно индексы, которые должны соответствовать модельному году автомобиля.