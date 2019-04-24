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Эксперты рассказали, как определить битый автомобиль

Эксперты рассказали, на какие моменты нужно обратить внимание, чтобы не купить битый автомобиль. Всего несколько простых советов помогут избежать ошибки при выборе авто.
Эксперты рассказали, как определить битый автомобиль

Первое, на что нужно обратить внимание – блеск кузова, особенно, если машина уже в возрасте и со значительным пробегом. С большой вероятностью можно утверждать, что такой автомобиль перекрашивали, а значит,возможно, он был в ДТП. Проверить этот факт можно при помощи прибора – измерителя толщины лакокрасочного покрытия. Также не лишним будет взять с собой эксперта, который не только определит перекрашенное авто, но и подскажет на какие моменты обратить внимание.

Второе – это болты креплений, которые отличаются от остальных. Это может говорить о том, что деталь меняли после её повреждения в аварии. Ещё один признак, который указывает на плохое прошлое автомобиля – неравномерность зазоров между кузовными частями. Также поможет опознать машину после ДТП наличие шильдиков, которые должны обязательно стоять на своих местах.

В конце эксперты порекомендовали сравнить маркировку стёкол и ремней безопасности, а именно индексы, которые должны соответствовать модельному году автомобиля.



 
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Добавил: Кононенко Илья Сегодня, 09:08

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