Минкомсвязи: Сетевое покрытие федеральных автодорог обойдется в 28 млрд рублей





В предложении Минкомсвязи, обнародованном на сайте нормативно-правовых документов, отмечается, что данная сумма рассчитана на шесть лет, требующихся для реализации планов. В 2019 году, согласно пояснительной записке ведомства, на эти цели из бюджета поступит 500 млн рублей, а в последующий период объем ежегодных вложений будет увеличиваться в пределах 2,8-7,6 млрд рублей.Данные средства планируется вложить в финансирование затрат на постройку подъездных дорог к пунктам связи, располагающимся вдоль автомагистралей, возведение антенно-мачтовых сооружений, а также в обеспечение объектов сетевой инфраструктуры электроэнергией. Программа предусматривает полное обеспечение радиотелефонным покрытием всех федеральных трасс в России до конца 2024 года.