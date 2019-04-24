АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Перестановка ДНК может указывать на риск развития множественной миеломы
EUR 71.75 USD 63.79
Курс валют на 24.04.2019

Минкомсвязи: Сетевое покрытие федеральных автодорог обойдется в 28 млрд рублей

Эксперты Минкомсвязи подсчитали, во сколько обойдется сетевое покрытие всех автомагистралей федерального значения в России. Для обеспечения подвижной радиотелефонной связью таких трасс из государственного бюджета придется выделить порядка 28 млрд рублей.
Минкомсвязи: Сетевое покрытие федеральных автодорог обойдется в 28 млрд рублей

В предложении Минкомсвязи, обнародованном на сайте нормативно-правовых документов, отмечается, что данная сумма рассчитана на шесть лет, требующихся для реализации планов. В 2019 году, согласно пояснительной записке ведомства, на эти цели из бюджета поступит 500 млн рублей, а в последующий период объем ежегодных вложений будет увеличиваться в пределах 2,8-7,6 млрд рублей.

Данные средства планируется вложить в финансирование затрат на постройку подъездных дорог к пунктам связи, располагающимся вдоль автомагистралей, возведение антенно-мачтовых сооружений, а также в обеспечение объектов сетевой инфраструктуры электроэнергией. Программа предусматривает полное обеспечение радиотелефонным покрытием всех федеральных трасс в России до конца 2024 года.



 
+Дзен +Яндекс новости
Экономика / Выбор редакции
Добавил: Ева Вит Сегодня, 08:29

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Звезда «Дома-2» Дарья Пынзарь
Эксперты рассказали, как определить
Перестановка ДНК может указывать на
В Санкт-Петербурге произошло
Иван Краско вернулся жить к бывшей жене
Звезда «Дома-2» Лена Хромина рассталась
Google Maps будет отображать станции
Минкомсвязи: Сетевое покрытие
Диетологи подсчитали, сколько яиц можно
Названа дата последнего выступления
На западе Москвы при пожаре в частном
Ирина Пинчук ищет для аренды комнату в
Алексей Чайчиц назвал цену всего одного
Даша Пынзарь вышла на связь после
Наташа Королева отказалась от декольте
Люди не проявляют сострадания к
Марк Рудинштейн заявил, что Аллы
Владимир Зеленский может лишиться
Сергей Лазарев боится, что «внешние
Людмила Шевель обвинила Олега
АвтоВАЗ остановит конвейер на майские
Елизавета Триандафилиди возвращается на
Роман Капаклы не смог закрыть рот
Специалисты назвали ТОП-5
Ольга Бузова путает лица и имена новых
Елена Хромина разоблачила обман Вики
«Я просто вспылили»: Роман Гриценко
«Норвежская Ванга» напророчила начало
Анастасия Волочкова сказала, что раны
Самый мощный смартфон в мире Lenovo Z6
Просмотреть все новости