Диетологи подсчитали, сколько яиц можно съесть на Пасху без вреда для здоровья





Данная пища, объясняют эксперты, очень калорийна, поэтому переедать не стоит. Яйца богаты витаминами групп A, B и E, жирами и белками, а также другими полезными микроэлементами. Пасха, приготовленная на основе творога, содержит кальций, витамины A и D. Однако на праздничном столе, кроме этих блюд, появятся и другие, например, мясо или рыба, которые непременно захочется попробовать.Диетологи советуют ограничиться употреблением 100 г пасхального кулича и тремя куриными яйцами, чтобы не навредить здоровью. Желающим полакомиться большим количеством этих продуктов эксперты рекомендуют отказаться от обычных блюд и сладостей.