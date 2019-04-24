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Диетологи подсчитали, сколько яиц можно съесть на Пасху без вреда для здоровья

В преддверии Светлого Христового Воскресения, выпадающего в 2019 году на 28 апреля, диетологи предостерегли россиян от употребления большого количества калорийных продуктов. Эксперты подсчитали, сколько можно съесть творожной пасхи и куриных яиц без вреда для здоровья.
Диетологи подсчитали, сколько яиц можно съесть на Пасху без вреда для здоровья

Данная пища, объясняют эксперты, очень калорийна, поэтому переедать не стоит. Яйца богаты витаминами групп A, B и E, жирами и белками, а также другими полезными микроэлементами. Пасха, приготовленная на основе творога, содержит кальций, витамины A и D. Однако на праздничном столе, кроме этих блюд, появятся и другие, например, мясо или рыба, которые непременно захочется попробовать.

Диетологи советуют ограничиться употреблением 100 г пасхального кулича и тремя куриными яйцами, чтобы не навредить здоровью. Желающим полакомиться большим количеством этих продуктов эксперты рекомендуют отказаться от обычных блюд и сладостей.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 08:05

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