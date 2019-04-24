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Названа дата последнего выступления Зеленского в качестве ведущего

Владимир Зеленский, получивший победу на выборах президента в Украине, выступит в последний раз в роли ведущего 25 мая перед инаугурацией. Дата названа в эфире телеканала «112 Украина» со ссылкой на афишу мероприятия, о чем сообщается в материале издания «Слово и дело».
Названа дата последнего выступления Зеленского в качестве ведущего

Указывается, что шоу «Лига смеха» запланировано с 23 по 25 мая, а состоится оно в Киеве в «Октябрьском дворце». На афише указано, что ведущим данного мероприятия будет Владимир Зеленский.

Напомним, что Зеленский после полного подсчета голосов на выборах в Украине набрал 73,22%, одержав победу в битве за президентское кресло. По закону страны инаугурация должна состояться спустя 30 дней со дня окончательного объявления результатов выборов. Центральная избирательная комиссия Украины планирует 30 апреля официально огласить имя президента страны, назвав окончательное количество голосов за каждого из кандидатов.



 
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Политика
Добавил: Гаркуша Наталья Сегодня, 07:43

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