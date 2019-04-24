На западе Москвы при пожаре в частном доме погиб человек





Об инциденте рассказали в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Москве и области. Сигнал о возгорании в двухэтажном доме, охватившем площадь в 80 кв. м, поступил на пульт столичного кризисного центра во вторник около 23:00. Сразу же на место выехали пожарные расчеты. Спасателям удалось локализовать огонь за 20 минут, а около 23:35 полностью ликвидировать пожар.Огонь забрал жизнь одного человека, двум людям понадобилась медицинская помощь. В причинах пожара разбираются эксперты.