На западе Москвы при пожаре в частном доме погиб человек
В частном деревянном доме, расположенном на территории района Солнцево на западе Москвы, ночью 23 апреля произошло возгорание. В результате пожара погиб один человек, еще двое получили серьезные травмы.
Об инциденте рассказали в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Москве и области. Сигнал о возгорании в двухэтажном доме, охватившем площадь в 80 кв. м, поступил на пульт столичного кризисного центра во вторник около 23:00. Сразу же на место выехали пожарные расчеты. Спасателям удалось локализовать огонь за 20 минут, а около 23:35 полностью ликвидировать пожар.
Огонь забрал жизнь одного человека, двум людям понадобилась медицинская помощь. В причинах пожара разбираются эксперты.
Об инциденте рассказали в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Москве и области. Сигнал о возгорании в двухэтажном доме, охватившем площадь в 80 кв. м, поступил на пульт столичного кризисного центра во вторник около 23:00. Сразу же на место выехали пожарные расчеты. Спасателям удалось локализовать огонь за 20 минут, а около 23:35 полностью ликвидировать пожар.
Огонь забрал жизнь одного человека, двум людям понадобилась медицинская помощь. В причинах пожара разбираются эксперты.
Происшествия
Добавил: Ева Вит Сегодня, 07:26