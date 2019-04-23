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Ольга Бузова путает лица и имена новых участников проекта "Дом-2"

Телезрители упрекнули Ольгу Бузову в том, что она не знает имен и фамилий, а также лиц новых участников проекта "Дом-2". Во время последнего эфира программы "Бородина против Бузовой" телеведущая назвала Романа Жукова Димой.
Ольга Бузова путает лица и имена новых участников проекта "Дом-2"

Видимо, звезда "Дома-2" Ольга Бузова не успевает подготовиться к эфирам, после чего путает лица и имена новых участников реалити. Так, во время последнего эфира "Бородина против Бузовой" телеведущие обсуждали поведение Романа Жукова и то, как он эти обижает Яну Березовую. Бузова перепутала имя нового проектанта и назвала его Димой.

Впрочем, никто не сделал Ольге Бузовой замечание и не исправил ее, однако поклонников проекта подобное отношение возмутило. Многие отметили, что звезде стоит лучше готовиться к эфирам, чтобы не показывать на камеру свой непрофесионализм.



 
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Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 20:41

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