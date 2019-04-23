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Елизавета Триандафилиди возвращается на шоу "Дом-2"

Бывшая участница проекта "Дом-2" Елизавета Триандафилиди решила вновь вернуться в Периметр, чтобы попробовать найти свою вторую половинку. Об этом рассказал Алексей Безус, на днях пообщавшись со звездой.
Елизавета Триандафилиди возвращается на шоу "Дом-2"

В комментариях под одним из постов Алексея Безуса Елизавета Триандафилиди пошутила, что придет в проект к нему, однако затем отметила, что у него есть возлюбленная в лице Милены Безбородовой. Вместе участники реалити принимают участие в конкурсе "Свадьба на миллион". Поклонники считают, что на самом деле девушка лукавит.

Совсем недавно Елизавета Триандафилиди сообщила, что приняла решение развестись с Алексеей Чайчицем, ныне находящимся в Китае. Также звезда реалити до сих пор не уладила конфликт с первым мужем, который не позволяет ей видеться с дочерью. В составе мужчин, на данный момент живущих в Периметре, по мнению телезрителей, нет подходящих кандидатур для знойной красотки.



 
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Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 21:25

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