Елизавета Триандафилиди возвращается на шоу "Дом-2"





В комментариях под одним из постов Алексея Безуса Елизавета Триандафилиди пошутила, что придет в проект к нему, однако затем отметила, что у него есть возлюбленная в лице Милены Безбородовой. Вместе участники реалити принимают участие в конкурсе "Свадьба на миллион". Поклонники считают, что на самом деле девушка лукавит.Совсем недавно Елизавета Триандафилиди сообщила, что приняла решение развестись с Алексеей Чайчицем, ныне находящимся в Китае. Также звезда реалити до сих пор не уладила конфликт с первым мужем, который не позволяет ей видеться с дочерью. В составе мужчин, на данный момент живущих в Периметре, по мнению телезрителей, нет подходящих кандидатур для знойной красотки.