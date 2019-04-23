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Елена Хромина разоблачила обман Вики Романец и Саши Артемовой

Бывшая участница реалити-шоу "Дом-2" Елена Хромина решила разоблачить обман бывших проектанток Виктории Романец и Александры Артемовой. По словам звезды, они обманывают своих подписчиков, обещая им призы, тогда как сама девушка вкладывает в развитие блога собственные средства.
Елена Хромина разоблачила обман Вики Романец и Саши Артемовой

После ухода за Периметр Елена Хромина ведет свой бизнес, продавая коллекции купальников со своим дизайном. Также девушка является блогером и активно ведет страницы в социальных сетях, периодически разыгрывая призы среди своих фолловеров. Недавно бывшая проектантка решила затронуть тему розыгрышей от бывших коллег по телестройке - Виктории Романец и Александры Артемовой.

Елена Хромина отметила, что в Сети девушек уже давно разоблачили, однако они продолжают обещать своим подписчикам гонорары, а затем не выплачивают обещанных денег, попросту обманывая людей. Бывшей звезде реалити обидно, ведь она, будучи блогером, вкладывает в развитие страниц в социальных сетях собственные средства.



 
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Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 20:35

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