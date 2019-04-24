Владимир Зеленский может лишиться полномочий, если Украина станет парламентской республикой
В Украине встал вопрос о превращении страны в парламентскую республику еще до того, как прошла инаугурация Владимира Зеленского. Это может лишить его полномочий.
Руководитель информационного агентства «Новостной фронт» Константин Кнырик предположил, что Украина может стать парламентской республикой и без разрешения нового президента. Специалист считает, что комедийный актер никогда не олицетворял собой человека, который хочет стать главой государства. Ссылаясь на это, Кнырик отметил только одну логику: сделать президентом страны слабого политика, вокруг которого нет людей с такими же интересами. Для США приятели Петра Порошенка приносили неудобства, так как приходилось учитывать их интересы и мнение, сообщает интернет-издание "Политэксперт".
С Владимиром Александровичем Зеленским ситуация абсолютно иная, ведь он выступает «вещающей головой», что можно считать сильным оружием. Общество любит режиссера и его роли честного и справедливого главы страны в телевизионной программе "Слуга народа". Именно это и является его главным козырем. Однако он никак не относится к политике, из-за чего легко может попасть под управление Запада или элиты Украины.
Руководитель информационного агентства «Новостной фронт» Константин Кнырик предположил, что Украина может стать парламентской республикой и без разрешения нового президента. Специалист считает, что комедийный актер никогда не олицетворял собой человека, который хочет стать главой государства. Ссылаясь на это, Кнырик отметил только одну логику: сделать президентом страны слабого политика, вокруг которого нет людей с такими же интересами. Для США приятели Петра Порошенка приносили неудобства, так как приходилось учитывать их интересы и мнение, сообщает интернет-издание "Политэксперт".
С Владимиром Александровичем Зеленским ситуация абсолютно иная, ведь он выступает «вещающей головой», что можно считать сильным оружием. Общество любит режиссера и его роли честного и справедливого главы страны в телевизионной программе "Слуга народа". Именно это и является его главным козырем. Однако он никак не относится к политике, из-за чего легко может попасть под управление Запада или элиты Украины.
Политика
Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 01:08