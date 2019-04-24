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Владимир Зеленский может лишиться полномочий, если Украина станет парламентской республикой

В Украине встал вопрос о превращении страны в парламентскую республику еще до того, как прошла инаугурация Владимира Зеленского. Это может лишить его полномочий.
Владимир Зеленский может лишиться полномочий, если Украина станет парламентской республикой

Руководитель информационного агентства «Новостной фронт» Константин Кнырик предположил, что Украина может стать парламентской республикой и без разрешения нового президента. Специалист считает, что комедийный актер никогда не олицетворял собой человека, который хочет стать главой государства. Ссылаясь на это, Кнырик отметил только одну логику: сделать президентом страны слабого политика, вокруг которого нет людей с такими же интересами. Для США приятели Петра Порошенка приносили неудобства, так как приходилось учитывать их интересы и мнение, сообщает интернет-издание "Политэксперт".

С Владимиром Александровичем Зеленским ситуация абсолютно иная, ведь он выступает «вещающей головой», что можно считать сильным оружием. Общество любит режиссера и его роли честного и справедливого главы страны в телевизионной программе "Слуга народа". Именно это и является его главным козырем. Однако он никак не относится к политике, из-за чего легко может попасть под управление Запада или элиты Украины.



 
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Политика
Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 01:08

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