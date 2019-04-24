Сергей Лазарев боится, что «внешние факторы» помешают ему победить на «Евровидении»
Российский исполнитель Сергей Лазарев сообщил, что хочет получить победу на международном музыкальном конкурсе «Евровидение-2019». Однако он боится, что внешние факторы могут помешать занять первое место.
В одном из последних интервью 36-летний Сергей Лазарев сказал сотрудникам СМИ, что он постоянно стремится стать лучшим во всем, не исключение и грядущее «Евровидение 2019». Певец акцентировал, что будет добиваться победы, даже несмотря на «третьи стороны и внешние факторы». К примеру, три года назад его команда была готова получить первое место и подготовила отличное выступление, сообщает интернет-издание "Слово и Дело".
Сергей Лазарев добавил, что не победил в 2016 году совсем не из-за номера, голоса или песни. Он планирует сделать в этот раз победный номер, но все зависит от того, как жюри распределит свои голоса.
В одном из последних интервью 36-летний Сергей Лазарев сказал сотрудникам СМИ, что он постоянно стремится стать лучшим во всем, не исключение и грядущее «Евровидение 2019». Певец акцентировал, что будет добиваться победы, даже несмотря на «третьи стороны и внешние факторы». К примеру, три года назад его команда была готова получить первое место и подготовила отличное выступление, сообщает интернет-издание "Слово и Дело".
Сергей Лазарев добавил, что не победил в 2016 году совсем не из-за номера, голоса или песни. Он планирует сделать в этот раз победный номер, но все зависит от того, как жюри распределит свои голоса.
ШоуБиз
Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 00:04