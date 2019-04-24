АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые объяснили, почему телефоны не вызывают рак мозга
EUR 71.75 USD 63.79
Курс валют на 24.04.2019

Сергей Лазарев боится, что «внешние факторы» помешают ему победить на «Евровидении»

Российский исполнитель Сергей Лазарев сообщил, что хочет получить победу на международном музыкальном конкурсе «Евровидение-2019». Однако он боится, что внешние факторы могут помешать занять первое место.
Сергей Лазарев боится, что «внешние факторы» помешают ему победить на «Евровидении»

В одном из последних интервью 36-летний Сергей Лазарев сказал сотрудникам СМИ, что он постоянно стремится стать лучшим во всем, не исключение и грядущее «Евровидение 2019». Певец акцентировал, что будет добиваться победы, даже несмотря на «третьи стороны и внешние факторы». К примеру, три года назад его команда была готова получить первое место и подготовила отличное выступление, сообщает интернет-издание "Слово и Дело".

Сергей Лазарев добавил, что не победил в 2016 году совсем не из-за номера, голоса или песни. Он планирует сделать в этот раз победный номер, но все зависит от того, как жюри распределит свои голоса.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 00:04

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Владимир Зеленский может лишиться
Сергей Лазарев боится, что «внешние
Людмила Шевель обвинила Олега
АвтоВАЗ остановит конвейер на майские
Елизавета Триандафилиди возвращается на
Роман Капаклы не смог закрыть рот
Специалисты назвали ТОП-5
Ольга Бузова путает лица и имена новых
Елена Хромина разоблачила обман Вики
«Я просто вспылили»: Роман Гриценко
«Норвежская Ванга» напророчила начало
Анастасия Волочкова сказала, что раны
Самый мощный смартфон в мире Lenovo Z6
Алекс Малиновский: "Дуэт с Бузовой —
Бузова, Орлова, Кадони и другие звезды
Ольга Бузова проходит лечение в одной
Татьяна Тарасова расстроилась из-за
Рита Ларченко прокомментировала
Девушка Романа Гриценко показала
Ирина Салтыкова занялась сексуальным
Андрей Черкасов признался, что на днях
Настя Самбурская утверждает, что
Ирина Чериченко рассказала, что их с
Звезда «Дома-2» Саша Задойнов снялся в
Google совместно с «Одноклассниками»
Ученые из Великобритании рассказали,
Леша Безус попросит руки и сердца
В Индонезии во время выборов погибли 92
Ученые объяснили, почему телефоны не
Новые телевизоры Xiaomi Mi TV с
Просмотреть все новости