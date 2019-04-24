Наташа Королева отказалась от декольте из-за кровопусканий
Заслуженная артистка Российской Федерации Наташа Королева уже некоторое время не одевает одежду с декольте. Недавно она призналась, что вынуждена отказаться от него из-за кровопусканий.
Известно, что 45-летняя Наташа Королева является заядлой поклонницей здорового образа жизни. Время от времени она проводит эксперименты с различными продуктами, помогающими ей оставаться молодой и красивой. На этот раз знаменитость приняла решение прибегнуть к кровопусканию.
В одном из последних интервью Наташа Королева поделилась с сотрудниками СМИ, что увидела данную процедуру в одной из социальных сетей на странице бывшей участницы реалити-шоу «Дом-2» Виктории Бони. Она сравнила человека с автомобилем: «Если в машине вовремя свечи и масло не поменяешь, будет ломаться».
В свое время Королева одна из первых среди звезд начала лечится пиявками, поэтому вид крови ее не испугал. Найдя в столице специализированный салон, она отправилась делать хиджаму. В ходе нее мастер делает мелкие надрезы на теле и ставит банки, чем обновляет организм.
Наташа Королева отметила, что после процедуры чувствует прилив энергии. Огорчают ее только следы после банок, однако медик пообещал, что они скоро пройдут. Теперь оздоровить организм хочет и супруг актрисы Тарзан.
Скоро звездная пара отметит день абрикосового варенья. Именно тогда возлюбленные встретились.
Известно, что 45-летняя Наташа Королева является заядлой поклонницей здорового образа жизни. Время от времени она проводит эксперименты с различными продуктами, помогающими ей оставаться молодой и красивой. На этот раз знаменитость приняла решение прибегнуть к кровопусканию.
В одном из последних интервью Наташа Королева поделилась с сотрудниками СМИ, что увидела данную процедуру в одной из социальных сетей на странице бывшей участницы реалити-шоу «Дом-2» Виктории Бони. Она сравнила человека с автомобилем: «Если в машине вовремя свечи и масло не поменяешь, будет ломаться».
В свое время Королева одна из первых среди звезд начала лечится пиявками, поэтому вид крови ее не испугал. Найдя в столице специализированный салон, она отправилась делать хиджаму. В ходе нее мастер делает мелкие надрезы на теле и ставит банки, чем обновляет организм.
Наташа Королева отметила, что после процедуры чувствует прилив энергии. Огорчают ее только следы после банок, однако медик пообещал, что они скоро пройдут. Теперь оздоровить организм хочет и супруг актрисы Тарзан.
Скоро звездная пара отметит день абрикосового варенья. Именно тогда возлюбленные встретились.
ШоуБиз
Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 05:11