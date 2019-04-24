Наташа Королева отказалась от декольте из-за кровопусканий

Известно, что 45-летняя Наташа Королева является заядлой поклонницей здорового образа жизни. Время от времени она проводит эксперименты с различными продуктами, помогающими ей оставаться молодой и красивой. На этот раз знаменитость приняла решение прибегнуть к кровопусканию.В одном из последних интервью Наташа Королева поделилась с сотрудниками СМИ, что увидела данную процедуру в одной из социальных сетей на странице бывшей участницы реалити-шоу «Дом-2» Виктории Бони. Она сравнила человека с автомобилем: «Если в машине вовремя свечи и масло не поменяешь, будет ломаться».В свое время Королева одна из первых среди звезд начала лечится пиявками, поэтому вид крови ее не испугал. Найдя в столице специализированный салон, она отправилась делать хиджаму. В ходе нее мастер делает мелкие надрезы на теле и ставит банки, чем обновляет организм.Наташа Королева отметила, что после процедуры чувствует прилив энергии. Огорчают ее только следы после банок, однако медик пообещал, что они скоро пройдут. Теперь оздоровить организм хочет и супруг актрисы Тарзан.Скоро звездная пара отметит день абрикосового варенья. Именно тогда возлюбленные встретились.